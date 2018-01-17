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    Экономь копейку. Что подорожало в Молдавии

    (обновлено: )147
    В Молдавии подорожали продовольственные товары, топливо и международные перевозки железнодорожным транспортом, но подешевел сжиженный газ, а цены на дрова, уголь не изменились. Также снизились в цене лекарства и пассажирские авиаперевозки.
    Работа магазина
    REUTERS Kham

    РИА Новости Украина

    Изменение цен — это, пожалуй, одна из наиболее животрепещущих тем, которая интересует большую часть населения республики. Согласно многочисленным социологическим исследованиям, именно "проблема подорожаний" входит в топ-5 самых основных вопросов, которые беспокоят граждан страны, пишет Sputnik Молдова.

    Люди пристально следят за изменениями цен на рынках и в магазинах, стараясь экономить каждую копейку. В декабре 2017 года годовая инфляция составила 7,3%, не изменивший в сравнении с предыдущим месяцем.

    Подобная динамика, как пояснили в Нацбанке Молдовы, объясняется факторами, касающимися предложения, эффектом сниженного базового периода прошлого года, а также ростом некоторых тарифов на коммунальные услуги.

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    Рост цен на продовольственные товары в сравнении с ноябрем 2017 года составил 0,9%. Такое изменение связано с подорожанием яиц, свежих овощей, картофеля, фруктов, молока и молочной продукции, а также жиров.

    "Исключив сезонный фактор, цены на продовольственные товары увеличились на 0,4%. Рост цен на мясо и мясную продукцию связан с сокращением предложения в результате запрета на импорт мяса из Украины", — отмечено в сообщении Нацбанка.

    При этом годовой ритм роста цен на продовольственные товары составил 9,7%, что на 6,9 процентных пункта больше в сравнении с показателями последнего месяца 2016 года.

    В декабре цены на топливо повысились на 0,3% в сравнении с предыдущим месяцем. Это объясняется подорожанием бензина и "дизеля" на международных рынках.

    Согласно статистике, несколько подешевел сжиженный газ, а цены на дрова, уголь не изменились. Годовой ритм роста цен на топливо составил 5,1%, что на 3,5 процентных пункта больше в сравнении с показателями прошлого года.

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    За последний месяц прошлого года цены на регламентированные товары и услуги снизились на 0,05% в сравнении с предыдущим месяцем. Так, несколько подешевели медикаменты и пассажирские авиаперевозки, а международные ж/д-перевозки, напротив, подорожали. Годовой ритм роста цен составил 6,1%, что на 7,2 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

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