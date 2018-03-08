Украинец пытался вывезти в Молдавию радиоактивные компасы

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Украинские пограничники изъяли 100 компасов, радиационный фон которых превышал допустимую норму в 10 раз, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным пресс-службы ведомства, в пункте пропуска "Кучурган" на выезде из Украины пограничники остановили автомобиль молдавской регистрации, на котором прибыл гражданин Украины. Во время прохождения пограничной проверки сработал комплекс контроля за выявлением радиоактивных и ядерных материалов.

"В салоне автомобиля была обнаружена почтовая посылка, радиационный фон которой превышал более чем в 10 раз допустимые нормы… такой фон излучали 100 компасов Адрианова, которые содержались в коробке", — говорится в сообщении пресс-службы. Мужчина объяснил, что перевозил почтовые отправления, полученные в Одессе, а компасы вез для реализации в Молдавии.

Также в пресс-службе сообщили, что опасные приборы были изъяты, по данному факту проинформированы местные органы власти и компетентные правоохранительные органы.

Ранее пограничники задержали гражданина России, которой пытался вывезти колбу с радиоактивным веществом.