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    Украинец пытался вывезти в Молдавию радиоактивные компасы

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    Госпогранслужба сообщает, что были выявлены 100 компасов Адрианова, радиационный фон которых превышал допустимую норму в 10 раз. Задержанный намеревался продать компании в Молдавии.
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Украинские пограничники изъяли 100 компасов, радиационный фон которых превышал допустимую норму в 10 раз, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    По данным пресс-службы ведомства, в пункте пропуска "Кучурган" на выезде из Украины пограничники остановили автомобиль молдавской регистрации, на котором прибыл гражданин Украины. Во время прохождения пограничной проверки сработал комплекс контроля за выявлением радиоактивных и ядерных материалов.

    "В салоне автомобиля была обнаружена почтовая посылка, радиационный фон которой превышал более чем в 10 раз допустимые нормы… такой фон излучали 100 компасов Адрианова, которые содержались в коробке", — говорится в сообщении пресс-службы. Мужчина объяснил, что перевозил почтовые отправления, полученные в Одессе, а компасы вез для реализации в Молдавии.

    Также в пресс-службе сообщили, что опасные приборы были изъяты, по данному факту проинформированы местные органы власти и компетентные правоохранительные органы.

    Ранее пограничники задержали гражданина России, которой пытался вывезти колбу с радиоактивным веществом.

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