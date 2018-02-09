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    Зарубежье

    А как у них? Сколько отправляют на родину заробитчане Молдовы

    (обновлено: )15201
    Трудовые мигранты из Молдовы перечисляют в страну средства, зарабатывая в основном в России, Израиле и Италии. Только за последний месяц минувшего года в страну перечислили свыше 106 миллионов долларов.
    Молдаване в Кишиневе. Архивное фото
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    РИА Новости Украина

    Потоки денежных переводов в Молдову продолжат расти. В декабре 2017 года объем банковских переводов трансфертов из-за границы в пользу физических лиц составил 106,22 миллиона долларов США, что на 13% больше в сравнении с показателями за аналогичный период прошло года, пишет Sputnik Молдова

    Трудовые мигранты. Архивное фото
    Diennikwschodni.pl
    ...и можете не возвращаться! Суровые будни трудовых мигрантов Украины

    "В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц основным партнером следует отметить переводы из Российской Федерации", — отмечено в сообщении Нацбанка.

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    На поступления из России в общей доли денежных переводов приходится более трети трансфертов. Сумма переводов из России составила по итогам декабря прошедшего года 33,77 миллиона долларов.

    В тройке лидеров все также остаются Израиль и Италия. Их этих стран в Молдову поступило 18,1 миллиона долларов и 11, миллиона, соответственно. Из США в страну перевели около девяти миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Германия, из которой переслали пять миллионов долларов.

    Специалисты Нацбанка отмечают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

    Молдавские экономические эксперты отмечают, что на протяжении 14 лет подряд объем денег, переводимых ежегодно в Молдову гражданами республики, превышал сумму средств, выплачиваемых в качестве заработной платы в стране.

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    Напомним, по данным Национального банка Польши, в третьем квартале 2017 года украинцы, работающие в Польше, перевели на родину 3,2 млрд злотых (около 770 млн евро). Всего в третьем квартале прошлого года иностранцы перевели за границу в целом 3,5 млрд злотых (842 млн евро). Это на 1,7 млрд злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года. Абсолютное большинство переводов — 91% — совершили украинцы.

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