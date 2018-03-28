Нашествие бомжей: Европа, которую презирают

РИА Новости Украина

Французский Фонд Abbé Pierre и Европейская федерация ассоциаций по работе с бездомными (Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri — Feantsa) выпустили доклад, констатирующий тревожную ситуацию с ростом количества бездомных в Европе. Наиболее тяжелая ситуация — в Германии и Великобритании, где за год стало на 150 и 169 (!) процентов больше обращений от лиц, потерявших жилье.

Один из авторов доклада Сарой Купшу (Sarah Coupechoux) отметил, что в Европе нет унифицированных данных по числу бездомных. Также он рассказал, какие страны ЕС справляются с растущим количеством бездомных, а где это превратилось в политическую проблему, пишет Sputnik.

"Прошедший год еще раз показал, что существует другая Европа, которую плохо знают, если вообще знают о ее существовании, которую стараются забыть, когда не презирают. Это Европа бездомных".

В общей сложности 11 миллионов из 220 миллионов семей, проживающих в Европе, не имеют своего жилья. Во Франции число таких семей увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом. На горячую линию французской службы помощи бездомным в июне 2017 года поступило 20 845 звонков и заявок на предоставление места в домах ночного пребывания.

В разных странах применяются разные методы подсчета и, кроме того, "в Европе отсутствуют унифицированные данные по количеству бездомных. Это социальное явление не отслеживается на европейском уровне".

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Во Франции считают тех, кто обратился с просьбой предоставить место в домах ночного пребывания. В других странах считают и тех, кто проводить ночь в приютах для бездомных, в отелях, у родственников или друзей.

"Нам много говорят о Германии, как о стране, где, например, нет безработицы… Но у них рекордный уровень бедности! (…) В Германии проблема с жильем стоит настолько остро, что это стало политической проблемой". РИА Новости Украина Все выше и выше. В Украине растет безработица

Проблему бездомных удалось решить лишь в Финляндии, где она рассматривается не как неизбежное социальное явление, а как проблема конкретного человека, которую вполне реально решить. В период между 2009 и 2016 годом число бездомных в Финляндии снизилось на 18%. При этом власти действовали на опережение: "они определили, люди из каких категорий населения больше всего рискуют оказаться на улице, и стали работать с ними. Речь идет о молодежи, о людях, у которых накопились долги по квартплате. Оказывается помощь детям, работают в тюрьмах, в больницах и т.д.". "Было построено жилье, были разбиты замечательные парки, приюты для бездомных превратились в нормальное жилье" — все в соответствии с принципом "Housing First", когда приоритет отдается постоянному жилью.

"Во Франции же между тем моментом, когда человек оказывается на улице, и моментом, когда он получает социальное жилье, проходят годы и часто приходится начинать все сначала, потому что человека не отслеживают ни в медицинском плане, ни в плане оказания помощи и т.д."

Ночлежные дома нужны, однако сменяющие друг друга программы по предоставлению временного жилья лишь "усугубляют ситуацию и не гарантируют право на жилье, на частную жизнь, на интеграцию в общество". Опыт Финляндии может быть перенят другими странами Европы и Франция, кажется, проявляет к нему интерес.

"Во Франции в качестве эксперимента реализуется программа, которая называется "Сначала жилье" (Un chez soi d'abord). С 2005 года подобные экспериментальные программы реализовывались, в частности, в США". Теперь можно "переходить к следующему этапу", ведь эксперимент удался.

Исправить последствия плохих жилищных условий будет стоить дороже, чем срочно принимаемые временные меры помощи бездомным.

"Финансирование урезается. Не только в сфере социальной помощи, но в здравоохранении, в экстренных службах и т.д. И это касается, конечно же, всех нас, потому что, во-первых, мы должны помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, и во-вторых, потому что обществу не все равно, сколько денег тратится на программы помощи бездомным, например, на программы, действующие в зимнее время во Франции".

Европейская комиссия хвалится тем, что экономика вновь пошла вверх, однако рост экономики не мешает увеличению неравенства. Отголоски кризиса 2008 года ощущаются до сих пор, а рост квартирной платы лишь усугубляет ситуацию:

"Европейская комиссия радуется экономическому росту и тому, что экономическая ситуация, может быть, улучшится и экономика оправится от кризиса 2008 года после стольких лет трудностей… А как же насчет другой Европы? Что делать с теми, кто наименее защищен?". И чье число "только увеличивается?"

"Что мы требуем от ЕС, так это уделить внимание этому явлению в своей работе. Нельзя рассматривать вопросы градостроительства, миграции в отрыве от проблемы бездомных… Ведь речь о самых беспомощных гражданах ЕС".