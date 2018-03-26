Молдавские коллекторы - вышибалы "в законе"

РИА Новости Украина

Странное сообщение получил я сегодня от поставщика услуг фиксированной телефонной связи. В выходной день "автоответчик" Молдтелекома не поленился набрать мой номер и официально уведомить, что, если я не заплачу долг за минувший месяц в течение пяти суток, то мой вопрос будет передан на рассмотрение коллекторской конторе, пишет Нику Гончар для Sputnik Молдова.

Все мы помним замечательный фильм с Константином Хабенским в главной роли о представителях этой, судя по всему нелегкой, опасной и дюже ответственной профессии. Картина полна драматизма, динамики и там, увы, печальный финал. Главный герой, выбивающий долги уговорами по телефону, угрозами и даже тайной демонстрацией силы, — одиночка, этакий гамлет поневоле, который, в конце концов, погибает без вины виноватый.

Но из рассказов старших современников и из криминальных новостей многие из нас знают, что в реальности коллекторы — это чаще всего группа приблатненных субъектов, матерящихся в трубку телефона, ждущих у подъезда, преследующих по дороге на работу. И это в лучшем случае!

Кое от кого я даже слышал, что более-менее цивилизованные коллекторы в Молдове через лет восемь-десять своего существования были вытеснены возвращенцами из бандитских 90-х, которые могут у любого купить долг и "поставить терпилу на счетчик".

По дороге к заветному платежному терминалу, — в выходные у нас в стране реально работают только журналисты, врачи "скорой" да продавцы на базаре, так что оплату у меня сегодня примет робот, — я усиленно искал в мобильнике новости о "подвигах" коллекторов в Молдове. Первым делом "всплыли" многочисленные объявления на всех профильных сайтах — фирма имярек гарантирует возврат долгов в кратчайшие сроки. Адреса, телефоны — все как положено.

"И встретят вас там приветливые девушки-секретарши, которые на поверку окажутся проходящими практику студентками юрфака, поэтому платят им мало, и ротация частая. Дальше этих барышень вас не пустят. Остальное — не ваша забота", — проконсультировал меня по телефону мой знакомы Алексей, сделав это в обмен на обещание не называть его фамилию в тексте, так как он совсем недавно как раз имел дело с одними из героев этого повествования. О деталях не рассказывает — говорит, что так ничего и не решилось, потому что его должник уехал за рубеж.

Но что же делать тем, чьи кредиторы обратились к коллекторам, которые теперь звонят и угрожают чьей-то жизни?

Юрист Раду Бушилэ в беседе с корреспондентом Sputnik напомнил о том, что в Молдове, равно как и во многих других странах, угроза физической расправы карается по закону.

"Человек должен обязательно записать такой телефонный разговор, когда ему в очередной раз позвонит коллектор, после чего нужно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы", — отметил Бушилэ.

Из открытых источников Стационарный телефон

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Но почему государство не делает ничего, чтобы подобные инсинуации прекратились в принципе или хотя бы были сведены к минимуму?

— Наши власти не обращают внимания на эту проблему, будто бы ее вообще нет в природе. А юридическая грамотность населения низкая. Гражданин, попавший в такую ситуацию, жалуется близким, соседям, знакомым, но только не полиции. Лишь немногие стараются законно противодействовать деятельности таких коллекторских фирм. Остальные боятся обращаться в полицию, наивно полагая, что сотрудники правоохранительных органов также призовут их рассчитаться с кредитором. Однако это не их прерогатива. Такие вопросы решаются через суд.

Собеседник подчеркнул, что чей-то должник, — реальный ли или тот, кто оказался без вины виноватый, — вообще не обязан разговаривать с такими частными вышибалами по телефону, а начинать диалог с представителями фирм быстрого кредитования стоит лишь тогда, когда при личной встрече с должником, они предъявят документы своей компании и лицензию, позволяющую вести коллекторскую деятельность. В противном случае, если вас поджидает у подъезда тот, кто хочет нецензурными словами и "феней" доказать, что необходимо вернуть долг, — можно смело набирать 902.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Женщина звонит по мобильному телефону на улице в Киеве

Есть и другое мнение на этот счет. Адвокат Виталий Нагачевский, например, считает, что коллекторские агентства вполне вписываются в правовое поле Молдовы.

"Существует презумпция законности — пока чья-либо деятельность не признана нелегальной, она остается в рамках закона. Если агентство перекупает долги и изымает их, я не вижу тут крамолы или какого-либо отклонения от закона. Другое дело, подпадает ли их деятельность под лицензирование. Но, исходя из либеральной трактовки закона, я не вижу сейчас чего-либо, что ставило бы работу этих агентств вне закона", — сказал Нагачевский.

Здесь вернемся к тому, с чего начали, — к фильму "Коллектор". В нем главный герой, звоня должнику, лечащемуся в больнице, дает понять, что жизненно необходимая медицинская процедура была задержана на почти фатальное время именно потому, что он, коллектор, поспособствовал этому. И в реальной жизни, увы, не исключен случай, когда абсолютно легальная фирма по выбиванию долгов, не имея за собой надзора со стороны правоохранительных органов, может применить подобные смертельно опасные методы запугивания. Заметьте, без вербального "наезда" и избиения.