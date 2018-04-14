наверх
14.04.201801:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гройсман назвал "неподъемной цифрой" внешние долги Украины

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (637)

    (обновлено: )17021
    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для сокращения суммы внешних заимствований следует "быстрее возобновлять рост экономики".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Украина не сможет обслуживать внешний долг, если рост ее экономики не возобновится, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Флаг Украины
    Министерство обороны Украины
    Украина – страна потерянных возможностей. Эксперты подвели итоги недели

    "У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 млрд гривен (около $5 млрд). Это неподъемная цифра", — сказал Гройсман в эфире телеканала "Интер". 

    Читайте также: МВФ призвал Украину к регулированию цен на газ: последствия

    По его словам, для сокращения суммы заимствований следует "быстрее возобновлять рост экономики".

    В то же время премьер отметил, что Украина стремится возобновить кредитование со стороны Международного валютного фонда, выполнив необходимые для этого условия.

    "Условий остается два: самое главное — создание антикоррупционного суда, а также — цена на газ", — сказал премьер.

    Читайте также: Выход Украины из СНГ: пострадают многие

    "Мы согласовываем формулу цены и социальной защиты. Это мы должны сбалансировать и только после повышать цену на газ", — отметил глава правительства.

    Ранее Гройсман заявлял, что внешний Украины долг составляет около 2 тысяч долларов на каждого украинца. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эсминец Winston S. Churchill
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство