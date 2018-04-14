Гройсман назвал "неподъемной цифрой" внешние долги Украины

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Украина не сможет обслуживать внешний долг, если рост ее экономики не возобновится, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 млрд гривен (около $5 млрд). Это неподъемная цифра", — сказал Гройсман в эфире телеканала "Интер".

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По его словам, для сокращения суммы заимствований следует "быстрее возобновлять рост экономики".

В то же время премьер отметил, что Украина стремится возобновить кредитование со стороны Международного валютного фонда, выполнив необходимые для этого условия.

"Условий остается два: самое главное — создание антикоррупционного суда, а также — цена на газ", — сказал премьер.

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"Мы согласовываем формулу цены и социальной защиты. Это мы должны сбалансировать и только после повышать цену на газ", — отметил глава правительства.

Ранее Гройсман заявлял, что внешний Украины долг составляет около 2 тысяч долларов на каждого украинца.