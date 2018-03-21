Опять увеличился. НБУ отчитался о валовом внешнем долге Украины

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Валовой внешний долг Украины составил $116,578 млрд в этом году, что на 2,59% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, долг госуправления в 2017 году возрос на 6,55% — до $38,886 млрд, обязательства НБУ — на 19,16%, до $7,438 млрд.

Также сообщается, что объем обязательств других секторов в отчетном периоде возрос на 2,15% — до $54,466 млрд, по прямым инвестициям – на 10,89%, до $9,552 млрд. Депозитные корпорации сократили долг на 30,45% — до $6,236 млрд.

Большая часть валового внешнего долга представлена в долларах США – 71,4%. Еще 12,7% составляют обязательства в евро и 12% — в SDR (специальные права заимствований).

Как отметили в НБУ, чистые валовые внешние активы по состоянию на начало 2018 года составляли $4,111 млрд, тогда как по состоянию на начало октября чистый валовой внешний долг составлял $1,689 млрд, на начало 2017 года — $1,52 млрд.

Ранее вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер заявил, что Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она может потерять возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.