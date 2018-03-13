"Дефолт для Украины - гораздо лучше". Эксперт о внешнем долге

"Вся долговая политика проводилась властью не в интересах Украины, а в интересах держателей ценных бумаг. Кроме того, никакой реструктуризации не было (…) Эту политику нужно менять. Дефолт для Украины — это гораздо лучше, чем продолжение этой политики", — заявил Степанюк.

В текущем году Украина должна погасить долги перед МВФ на сумму около 44 млрд гривен. Помимо этого, необходимо погасить перед МБРР — 8,3 млрд гривен и перед ЕБРР — 3,8 млрд гривен. Об этом говорится в Программе управления государственным долгом. Совокупные долговые обязательства Нацбанка и Министерства финансов перед МВФ составляют 12,1 млрд долларов.

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По данным НБУ, Украина в 2018-2020 годах, должна выплатить более чем 16 миллиардов долларов внешнего долга. В связи с этим для Украины критично важное сотрудничество с МВФ по текущей и новой программам помощи, указал регулятор.