МВФ ожидает от Украины "масштабной земельной реформы"

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от украинской власти проведения масштабной земельной реформы, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Время ввести рынок земли уже пришло, и мы ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду", — сказал Люнгман в интервью изданию "Новое время".

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По его словам, земельная реформа остается одним их ключевых элементов программы украинских реформ, поддерживаемых МВФ.

"В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной", – напомнил представитель Фонда.

Новое Время/Наталья Кравчук Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман

Ранее в МВФ напомнили Украине условия пересмотра программы финансирования.

Напомним, 7 сентября 2017 года президент Петр Порошенко, выступая с посланием к Верховной Раде, призвал народных депутатов одобрить земельную реформу "хотя бы в уме и в сердце".

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Между тем также в сентябре прошлого года Минфин заявлял, что "земельная реформа исключена из числа обязательных условий МВФ для получения Украиной нового транша".