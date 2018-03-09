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    МВФ ожидает от Украины "масштабной земельной реформы"

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (609)

    (обновлено: )7402
    Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что "время ввести в Украине рынок земли уже пришло".
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от украинской власти проведения масштабной земельной реформы, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

    Поле. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Земля или воля! Состоится ли земельная реформа в Украине?

    "Время ввести рынок земли уже пришло, и мы ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду", — сказал Люнгман в интервью изданию "Новое время".

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    По его словам, земельная реформа остается одним их ключевых элементов программы украинских реформ, поддерживаемых МВФ.

    "В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной", – напомнил представитель Фонда.

    Новое Время/Наталья Кравчук
    Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман

    Ранее в МВФ напомнили Украине условия пересмотра программы финансирования. 

    Напомним, 7 сентября 2017 года президент Петр Порошенко, выступая с посланием к Верховной Раде, призвал народных депутатов одобрить земельную реформу "хотя бы в уме и в сердце". 

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    Между тем также в сентябре прошлого года Минфин заявлял, что "земельная реформа исключена из числа обязательных условий МВФ для получения Украиной нового транша". 

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