Аналитик: выплата внешнего долга под большим вопросом

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глобальный мировой долг вырос до рекордных 233 триллионов долларов, что на 16 триллионов больше, чем в конце 2016 года. Такие данные обнародовал Институт международных финансов. Однако там отмечают, что четвертый квартал подряд долг уменьшается. Это объясняется экономическим ростом.

Самые высокие показатели задолженности частного нефинансового сектора демонстрируют Канада, Франция, Гонконг, Южная Корея, Швейцария и Турция. Аналитики института отмечают, что долговые накопления могут стать тормозом для центральных банков, которые пытаются повышать процентные ставки, заботясь о возможности обслуживания долга глобальными компаниями и правительствами.

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К слову, госдолг Украины уже перевалил за 117 миллиардов долларов. Таким образом, за 2017 год он вырос на 3%, и в 2018 году Украина должна погасить 175 миллиардов гривен задолженности.

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Подробнее о мировых и украинских долгах в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можна якимись простими словами пояснити таку велику світову заборгованість? Це вимога економічного розвитку?

— Проблемами зовнішньої здебільшого заборгованості світ займається дуже давно, і мені цим доводилось займатися, коли я працював в системі ООН, саме займаючись цими проблемами. Ці вражаючі цифри, які надає світова преса, вони трішки різняться від того, що надає, скажімо, офіційна статистика, але розглянути варто тенденції і співвідношення боргових зобов’язань до можливості країни. Коли, скажімо, ці дані називаються про найбільш розвинені країни світу, такі як Японія, Канада, Швейцарія, США, Франція, то мене особисто зростання їх боргу не вражає, оскільки варто подивитися, чи важко цим країнам обслуговувати ці борги чи ні, яке співвідношення боргових зобов’язань до валового внутрішнього продукту, до ВВП, яка частка ВВП йде на це, які відсоткові ставки по цим боргам. От, скажімо, найбільшим боржником світу вважаються США. Дійсно, цифра вражаюча, там перебільшило вже 20 трильйонів.

Але чи проблема для них розраховуватись за цими боргами?

— Да ні, це не проблема, ми знаємо, що десь рік тому в США, в Конгресі, Сенаті, йшли розмови, щоб підняти межу зовнішнього запозичення, боргових зобов’язань, і преса лякала – якщо не піднімемо, це дефолт. Це популістські заяви. Підняли. Що таке для США обслуговувати? Скажімо, на сучасному етапі, за останні пару років, такі цифри, які можна співставити, США щорічно сплачують на погашення боргових зобов’язань десь 500 мільярдів доларів, цифра вражаюча, але знову ж таки, якщо взяти зростання, в середньому це 3% економіки США, то це навіть не з’їдається зростання, це десь 2% ВВП США. Тобто це абсолютно такі цифри, які потужна економіка може собі дозволити.

А що значить "борги приватного сектору"?

— Взагалі борг поділяється теоретично, в теорії, скажімо, на чотири основні частки – це зовнішній борг, борг домогосподарств, борг фінансового сектору, борг корпорацій, і оце якраз ідеться про борги корпорацій. І, на мою думку, це свідчить про те, що розвиток економік реального сектору, дивіться, ви перш за все дасте гроші в борг тому, хто може їх вам повернути, тому, хто не може повернути, гроші в борг не дають. І ось ці країни якраз цей найбільший розвиток валового внутрішнього продукту демонструють, тобто для них це не буде проблемою, це більше популістські заяви. От країни, що розвиваються, коли їх борг зростає, а економіка стагнує або зростання ВВП десь 1%, от це викликає більшу стурбованість, повинно викликати, принаймні.

Ситуація в Україні має викликати стурбованість? Ми відносимся до країн, що розвиваються. Держборг країни перевалив за 117 мільярдів доларів, тобто він зріс на 3% за минулий рік.

— Так. От якраз наші борги на мою думку повинні викликати стурбованість, ми країна, що не розвивається, ми країна з перехідною економікою, це близькі дуже поняття. От знову ж таки, ми подивились які співвідношення США, де борг перевищив 100% ВВП, округлити – 100% ВВП, а в Японії, наприклад, там десь 260% ВВП, але щось ніхто не турбується про Японію, оскільки там настільки потужна економіка і чистий експорт, тобто перевищення експорту над імпортом таке значне, що вони без особливих проблем гасять свої борги, і їм залюбки дають, а от з нами — інша проблема. От за моїми оцінками, ми вже почали бути країною з чистим відпливом фінансових ресурсів, тобто вже сплачуємо більше, ніж ми позичаємо в міжнародних фінансових організаціях. Я не беру наші внутрішні запозичення і внутрішні — це внутрішні. Скажімо, якщо взяти бюджет на поточний 2018 рік, ось наші базові показники: наш уряд планує зростання десь на 3%, а у нас закладено віддати зовнішніх боргових зобов’язань близько, я в доларах все буду називати, щоб легше було співставляти, близько 5 мільярдів доларів. Скажімо, для Японії, Канади, США взагалі це не цифра, це дрібничка, а для нашої економіки це буде 5,5% ВВП з урахуванням зростання на 3%, тобто от, будь ласка, чистий відплив капіталу. І якщо ми не передивимось використання наших запозичень, на що ми використовуємо, то у нас дійсно може бути досить серйозна проблема з виплатою зовнішнього боргу.

У цьому році вже, в 2018-му, за рахунок чого ми будемо обслуговувати борги наші?

— Якщо коротко – ми будемо за рахунок нашого бюджету, але за рахунок нашого бюджету ми можемо, на мою думку, віддати відсотків 60-65. А решту — треба знову запозичувати від, скажімо, МВФ, щоб віддавати йому же ці гроші, тобто зовнішні запозичення знову включаються.

Напомним, ранее Евгений Невмержицкий заявлял, что отсутствие борьбы с коррупцией, нежелание проводить реформы и защищать инвестора не способствуют привлечению инвестиций в страну.