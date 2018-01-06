НКРЭКП намерена покрыть 1,5 млрд долгов компаний Ахметова - СМИ

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 9 января примет решение о распределении 2 миллиардов гривен между энергогенерирующими компаниями теплоэлектростанций. Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на данные НКРЭКП.

Четверть суммы распределят между ПАО "Центрэнерго" (294,40 млн грн.) И ОАО "Донбассэнерго" (225790000 грн.).

Большую часть — 1,48 млрд грн. — получат компании Рината Ахметова ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" (374,91 млн грн), ПАО "ДТЭК Западэнерго" (744,63 млн грн), ООО "ДТЭК Востокэнерго" (360,26 млн грн.).

Как отмечается, средства предназначены для погашения задолженности, образовавшейся до 1 сентября 2017 г. перед ТЭС, с последующим направлением денег только на оплату по договорам на поставку угля.

Для выполнения этого решения ГП "Энергорынок" в ноябре уже взял кредит 2,00 млрд грн. в "Ощадбанке".

Для запуска этой схемы НКРЕКП должен принять решение "Об алгоритме перечисления средств с текущего счета со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии" и "О внесении изменений в сметы ГП "Энергорынок "на 2018 год".

Они необходимы, чтобы избежать выполнения закона "Об электроэнергетике", которым определен алгоритм распределения средств "Энергорынком" для погашения долгов перед производителями электроэнергии.

"В упрощенном виде алгоритм выглядит так. Все деньги "Энергорынок" на погашение долгов должны распределяться между производителями в следующей пропорции: примерно 50% денег уходит на ТЭС, 40% — "Энергоатом", остальные 10% делится между "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", ТЭЦ и производителями "зеленой" электроэнергии. Сначала закрывают старые долги перед производителями электроэнергии. Планируемая же сейчас схема предполагает, что все деньги получат теплоэнергетики, то есть "Энергоатом" и все остальные не получат на погашение долгов ничего", — пишет издание.

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Ранее сообщалось, что группа СКМ бизнесмена Рината Ахметова обжалует решение суда Никосии (Кипр) о замораживании активов на сумму 820 млн долларов.