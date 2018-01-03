Долгополов пробился в третий круг теннисного турнира в Брисбене

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Александр Долгополов в ночь на 3 января преодолел второй круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов в Брисбене (Австралия) с призовым фондом 438 тысяч долларов.

В матче за выход в 1/4 финала Долгополов обыграл аргентинца Орасио Себальйоса со счетом 6: 1, 6: 2. Матч длился 1 час и 5 минут.

За выход в полуфинал Brisbane International Долгополов поборется с победителем пары Ник Кирьос — Мэттью Эбден (оба спортсмена из Австралии).

На турнире в Брисбене принимает участие также лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. Там она уже одержала свою первую победу в 2018 году.

Напомним, в сентябре 2017 года Долгополов проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю в матче за выход в 1/4 Открытого чемпионата США.