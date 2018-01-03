наверх
03.01.201810:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Долгополов пробился в третий круг теннисного турнира в Брисбене

    (обновлено: )19
    Теннисист, который является "первой ракеткой" Украины пробился в 1/4 престижного турнира в Австралии с призовым фондом более 438 тысяч долларов.
    Александр Долгополов проиграл поединок Сэму Куэрри на открытом чемпионате Японии по теннису.
    Associated Press Shizuo Kambayashi

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Александр Долгополов в ночь на 3 января преодолел второй круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов в Брисбене (Австралия) с призовым фондом 438 тысяч долларов.

    Победа Долгополова на турнире в Буэнос-Айресе. Лучшие моменты финала. Видео
    Канал Tennis 123 на Youtube
    Победа Долгополова на турнире в Буэнос-Айресе. Лучшие моменты финала

    В матче за выход в 1/4 финала Долгополов обыграл аргентинца Орасио Себальйоса со счетом 6: 1, 6: 2. Матч длился 1 час и 5 минут.

    За выход в полуфинал Brisbane International Долгополов поборется с победителем пары Ник Кирьос — Мэттью Эбден (оба спортсмена из Австралии).

    На турнире в Брисбене принимает участие также лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. Там она уже одержала свою первую победу в 2018 году.

    Напомним, в сентябре 2017 года Долгополов проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю в матче за выход в 1/4 Открытого чемпионата США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ирины Ноздровской: накажут ли виновных?
    Вадим Карасев
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Молодые люди в балаклавах. Архивное фото
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел