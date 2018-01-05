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    Политика

    На нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (180)

    (обновлено: )449100
    По данным СМИ, бизнесмен и член партии "Народный фронт", депутатом от которой является и сам Евгений Дейдей, обратился с иском о взыскании задолженности с нардепа долга на сумму 3,5 млн грн.
    Народный депутат Евгений Дейдей. Архивное фото
    Facebook Евгения Дейдея

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Бизнесмен Игорь Линчевский обратился с иском в Печерский районный суд Киева с требованием к народному депутату от фракции "Народный фронт" Евгению Дейдею вернуть задолженность.

    Съезд партии Народный Фронт. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ни шагу назад, впереди – пропасть. Ловушка "Народного фронта"

    Соответствующая информация обнародована сайте Государственной судебной администрации Украины. Кроме Евгения Дейдея ответчиком по делу является и его жена Инга. Иск подан 23 октября 2017 года, однако производство пока не открыто, уточняет телеканала "24". 

    Сообщается, что Дейдей, как утверждает Линчевский, одолжил 3,5 миллиона гривен, когда Генпрокуратура и НАБУ заподозрила его в незаконном обогащении на 5 миллионов гривен.

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    За последние 9 лет нардеп вместе с женой заработали 1,5 миллиона гривен. В то же время в семье появился имущества на 6 миллионов гривен. С 2016 года Дейдей приобрел два элитных внедорожники, стоимость которых более 3 миллионов гривен. Оба автомобиля записаны на жену политика.

    Также Инга Дейдей имеет в собственности две элитные квартиры в Одессе, однако недавно журналисты нашли еще одну в Киеве площадью более 100 квадратных метров тоже в элитном районе.

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    Напомним, в июле прошлого года Верховная Рада не поддержала представление ГПУ о лишении депутатской неприкосновенности Дейдея.

    Отметим, что Игорь Линчевский – член партии "Народный фронт", как и Евгений Дейдей.

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