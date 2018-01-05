На нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Бизнесмен Игорь Линчевский обратился с иском в Печерский районный суд Киева с требованием к народному депутату от фракции "Народный фронт" Евгению Дейдею вернуть задолженность.

Соответствующая информация обнародована сайте Государственной судебной администрации Украины. Кроме Евгения Дейдея ответчиком по делу является и его жена Инга. Иск подан 23 октября 2017 года, однако производство пока не открыто, уточняет телеканала "24".

Сообщается, что Дейдей, как утверждает Линчевский, одолжил 3,5 миллиона гривен, когда Генпрокуратура и НАБУ заподозрила его в незаконном обогащении на 5 миллионов гривен.

Читайте также: "Да он же Герой Майдана!": ВР спасла Дейдея от Луценко

За последние 9 лет нардеп вместе с женой заработали 1,5 миллиона гривен. В то же время в семье появился имущества на 6 миллионов гривен. С 2016 года Дейдей приобрел два элитных внедорожники, стоимость которых более 3 миллионов гривен. Оба автомобиля записаны на жену политика.

Также Инга Дейдей имеет в собственности две элитные квартиры в Одессе, однако недавно журналисты нашли еще одну в Киеве площадью более 100 квадратных метров тоже в элитном районе.

Читайте также: "Партия войны" в Украине — колосс на глиняных ногах

Напомним, в июле прошлого года Верховная Рада не поддержала представление ГПУ о лишении депутатской неприкосновенности Дейдея.

Отметим, что Игорь Линчевский – член партии "Народный фронт", как и Евгений Дейдей.