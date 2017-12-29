Коммунальные долги украинцев. Снова выросли

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина.

Долг украинцев по оплатеrкоммунальных услуг в ноябре вырос на 8,8% по сравнению с октябрем и составил 27,1 млрд гривен, сообщили в Государственной службе статистики.

Как стало известно, в целом, в ноябре за жилкомуслуги уплатили 6,5 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 70,6% от начисленной за этот месяц суммы.

Лучше всех услуги ЖКХ в ноябре оплачивали в Ивано-Франковской (145,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (112%) и Винницкой (110,2%) областях.

Напомним, долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед "Киевэнерго" по состоянию на 1 декабря 2017 года составляет 807 миллионов гривен.