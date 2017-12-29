наверх
29.12.201721:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Коммунальные долги украинцев. Снова выросли

    (обновлено: )11930
    Лучше всех услуги ЖКХ в ноябре оплачивали в Ивано-Франковской (145,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (112%) и Винницкой (110,2%) областях.
    Счета ЖКХ
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. 

    Счета ЖКХ
    Украинское фото
    Хозяйке на заметку. Как не лишиться квартиры за коммунальные долги?
    Долг украинцев по оплатеrкоммунальных услуг в ноябре вырос на 8,8% по сравнению с октябрем и составил 27,1 млрд гривен, сообщили в Государственной службе статистики.

    Как стало известно, в целом, в ноябре за жилкомуслуги уплатили 6,5 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 70,6% от начисленной за этот месяц суммы.

    Лучше всех услуги ЖКХ в ноябре оплачивали в Ивано-Франковской (145,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (112%) и Винницкой (110,2%) областях.

    Напомним, долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед "Киевэнерго" по состоянию на 1 декабря 2017 года составляет 807 миллионов гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Флаг США
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия