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19.12.201718:18
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    Экономика

    НБУ сообщил о росте внешнего долга Украины

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    По данным регулятора, с начала года валовой внешний долг Украины вырос на 3,26%. По отношению к ВВП объем долга за 9 месяцев сократился до 111,4% ВВП с 121,9% на начало года.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. 

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Валовой внешний долг Украины на 1 октября 2017 года составил 117,350 миллиарда долларов, что на 2,1% выше показателя по состоянию на 1 июля, сообщается на сайте Национального банка Украины.

    По данным регулятора, с начала года валовой внешний долг Украины вырос на 3,26%.

    По отношению к ВВП объем долга за 9 месяцев сократился до 111,4% ВВП с 121,9% на начало года.

    Также сообщается, что внешние обязательства государственного сектора в январе-сентябре выросли на 3,8 миллиарда долларов, до 46,5 миллиарда долларов, долг частного сектора с начало года сократился на 0,1 миллиарда долларов, до 70,8 миллиарда долларов.

    Ранее замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак завил, что компромисс по долгу Украины на 3 миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у РФ деньгами или своими ценными бумагами.

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