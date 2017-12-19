НБУ сообщил о росте внешнего долга Украины

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.

Валовой внешний долг Украины на 1 октября 2017 года составил 117,350 миллиарда долларов, что на 2,1% выше показателя по состоянию на 1 июля, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным регулятора, с начала года валовой внешний долг Украины вырос на 3,26%.

По отношению к ВВП объем долга за 9 месяцев сократился до 111,4% ВВП с 121,9% на начало года.

Также сообщается, что внешние обязательства государственного сектора в январе-сентябре выросли на 3,8 миллиарда долларов, до 46,5 миллиарда долларов, долг частного сектора с начало года сократился на 0,1 миллиарда долларов, до 70,8 миллиарда долларов.

Ранее замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак завил, что компромисс по долгу Украины на 3 миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у РФ деньгами или своими ценными бумагами.