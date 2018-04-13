Украина – страна потерянных возможностей. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Трампу нужен образ борца с Кремлем

На уходящей неделе показалось, что мир стоит на грани ядерной войны. После противоречивых сообщений американского президента Трампа в Twitter ситуация в Сирии и вокруг нее обострилась, но уже скоро глава Белого дома фактически опроверг свою воинственную риторики и градус напряжения уменьшился.

Сирийская ситуация была связана с двумя основными моментами, считает директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин. Первое – неадекватная реакция на твиты Трампа, "у которого нужно отобрать телефон: это стало вопросом глобальной безопасности, потому что его сообщения вызывают нервную реакцию у других политических игроков".

"Слишком много шума, который происходит не из-за каких-то шагов и реальных телодвижений Соединенных Штатов, а именно из оценок очень коротких сообщений президента в одной из социальных сетей", – отметил эксперт.

Второй важный момент, продолжил он, связан с отношениями США и России.

"Для Трампа совершенно все равно, враждовать с Россией или дружить. … Первоначально он хотел дружить, потому что это было связано с борьбой с ИГИЛ. А сейчас ИГИЛ в основном добили, эта тема отошла на второй план, теперь можно заниматься борьбой с Россией. Тем более что этого требует внутриполитическая ситуация в США. У Трампа нет большинства в Конгрессе, на него сильно давят империалисты", – подчеркнул Стоякин.

В этом смысле ситуация между США и РФ будет оставаться напряженной и даже, скорее всего, напряжение будет расти, прогнозирует политолог.

"Все в логике предвыборной кампании Трампа – он возвращает производство в Америку. И это ровно противоположно тому, что делают украинские власти. Когда Порошенко, например, перекрывает производство собственному украинскому углю, чтобы пустить на украинский рынок американский уголь", – подытожил эксперт.

Украина – равнение на "старшего брата"

Главный вопрос, связанный с ситуацией с Сирией: будут ли в ближайшее время выведены американские военные из Сирии и на каких условиях, считает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

Формальных причин оставаться в Сирии у американских военных нет, но угроза, которую Трамп видит со стороны России и Ирана на Ближнем Востоке, заставит его отвечать, выглядеть сильным лидером, говорит политолог. При этом важно, что координация американских и российских военных в Сирии сохраняется, так что не стоит ждать резких движений от Трампа.

"Но неожиданно сомнения в химической атаке высказала (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй, позже это подтвердил (президент Франции) Эммануэль Макрон. Что говорит о том, что никакой ядерной войны в ближайшее время не будет. Но на каких условиях будет заключен мир и кто будет, на какие деньги восстанавливать Сирию и какова будет судьба Асада – это вопросы", – перечислила эксперт.

Такой же сценарий "сворачивания активности Америки" не исключен и на территории ЕС и Украины, считает Дьяченко.

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"Не только у Трампа нет определенной стратегии по Сирии, но и у украинских властей, кроме желания повторять за старшим братом, ни о какой стратегии речи больше не идет", – сказала политолог.

"Старый мир умирает"

В ситуации сирийского кризиса происходили простые, классические вещи, уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: у Трампа возник очередной внутренний кризис, когда обыскали личного адвоката Трампа – Когана. Часть переписки в итоге попала в СМИ, что стало инструментом для шантажа главы Белого дома.

"Трамп регулярно попадает в кризисы. … Ему нужно доказывать, что он не российский агент", – подчеркнул Бортник.

В то же время, из твитов Трампа видно, что он не заинтересован в эскалации. Зато заинтересованы американские "ястребы".

"Есть стратегическая задача номер 1 – заставить Россию убраться с Ближнего Востока. Но главная проблема – Иран, который укрепился в регионе. … Кто контролирует Ближний Восток – тот в значительной мере контролирует цену на энергоресурсы в мире", – заявил эксперт.

При этом в целом старый мир на наших глазах умирает и идет борьба идет за то, кто будет использовать российские ресурсы – Китай, Европейский Союз, США – это стратегическая цель номер 2.

"Я уверен, что мы вступили в очень длительный период кризисов, когда академические кризисы будут перемежаться с региональными военными конфликтами. Такая нестабильность, исходя из человеческого опыта и истории, может продолжаться 20-30 лет", – прогнозирует Бортник.

Роль Украины глазами европейцев

Еще одна важная тема недели – мрачные транзитные перспективы Украины. По мнению Елены Дьяченко, украинские власти не смотрели на шаг вперед, не понимали, к чему приведут их заявления о "газовой независимости", которые мы слышали в течение 4 лет.

"Они не видели угроз для газотранспортной системы, не воспринимали всерьез угроз "Северного потока – 2". А сейчас, когда оказались в шаге от потери своего транзитного потенциала, очень смешно слышать эти детские угрозы, что после того, как Россия направит газ по "Северному потоку – 2", "ничто не будет мешать РФ перейти к военной агрессии", – сообщила эксперт.

В этой ситуации хочется задать украинской власти самый наивный и простой вопрос, отметила политолог: получается, кроме как транзитер русского газа за 4 года после Революции достоинства, они не смогли представить себя как какого-то важного партнера для Европейского союза?

"При этом Брюссель не уверен, что деньги за транзит российского газа по украинским газопроводам остаются в казне, а не уходят в Швейцарию", – добавила Дьяченко.

Непродуктивным в этом смысле оказался и последний визит Порошенко в Германию: Украина добилась только словесной поддержки от Меркель, но потом получила пакет новостей, что государства, на территории которых будет проходить "Северный поток – 2", дают разрешение на реализацию этого проекта.

Американские (анти)интересы в "Северном потоке – 2"

Руслан Бортник уверен, что в ситуации с "Северным потоком – 2" продолжается борьба за российские энергетические рынки: только газа на европейской рынок в 2017 году Россия поставила 190 миллиардов кубометров, из них 92 миллиарда прошли по украинской ГТС.

"А если будет запущен "Северный поток – 2", который заберет еще 55 миллиардов, украинской системе останется 40. А сама система спроектирована таким образом, что если прокачивает меньше 50 миллиардов, она становится убыточной, ее нужно дотировать из государственного бюджета. Такой кризис возникает для Украины", – отметил эксперт.

Но Европа не верит украинским мольбам не соглашаться на "Северный поток – 2", поскольку видит за ними "американские уши", говорит политолог.

"Европа видит, что за этим стоит попытка создать постоянно существующий дефицит, что может привести к повышению цены и возможному выходу на этот рынок американского сжижженного газа, который пока не может конкурировать именно по цене", – подчеркнул Бортник.

Кроме этого Порошенко даже не удалось обсудить вопрос поддержки Европой своей кандидатуры на выборах в 2019 году, сообщил эксперт.

Стратегия власти: "Прочь от России"

Отдельно эксперты обсудили и новые "антироссийские" инициативы Петра Порошенко: выйти из СНГ и аннулировать часть положений договора о дружбе и сотрудничестве между странами. Елена Дьяченко призывает не относиться к ним серьезно.

"Раньше было принято вносить законопроекты, после которых что-то меняется. Но теперь первые лица государства идут на поводу у своих спецслужб, которым нечего писать", – сказала политкэсперт.

В целом, уверена она, это очередное внесение изменений в законодательство, которое ни на что не повлияет, не решит социальных конфликтов. При этом с 2014 года каждый год кто-то из власти призывает выйти из СНГ, расторгнуть подписанные договоренности с РФ.

Из СНГ можно выходить сколько угодно, но проблема в том, что мы не являемся членами СНГ, подчеркнул Руслан Бортник.

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"Мы основатели СНГ, но не подписали устав, не является полноценным членом", – отметил он, подчеркнув, что делается это все под выборы, чтобы поддерживать образ борцов со всем российским.

КГГА Флаги Украины и России

Другая тема, более серьезная – разрыв большого договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ.

"Никто ничего разрывать не собирается. Дело в том, что 1 апреля 2019 года оканчивается очередной 10-летний период этого договора. По положениям, если страны участницы в последние полгода не предупредили другую сторону о нежелании продлевать, то он автоматически продлевается. … Так было бы, после 1 октября, правые начали бы атаковать власть, говорить о сговоре Путина и Порошенко. … И все это заявления власти о расторжении – попытка избежать очередного информационного кризиса", – сообщил политолог.

Впрочем, антироссийская риторика властей продолжится, прогнозирует Бортник.

"Думаю, к 2019 году мы дойдем до возможного разрыва дипломатических отношений или до крайнего их сокращения. Мы можем дойти до темы введения визового режима. Будет педалироваться вся гуманитарная тематика, которая связывает нас с Россией – церковь, язык, история. Это неизбежно. Политическим наркоманам нужны все более тяжелые наркотики", – сказал эксперт.