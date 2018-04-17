Гройсман посетовал, что правительству не хватает полномочий

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Правительству не хватает полномочий, чтобы решать все актуальные вопросы, которые перед ним стоят.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время общественно-политического форума реанимационное пакета реформ "Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства", сообщает Укринформ.

"Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины. Здесь нужно и работать и над изменениями в закон о Кабинете министров Украины. Разумеется, нужны в том числе и изменения в Конституцию, которые обеспечат нам распределение полномочий в части децентрализации, приведение вообще законодательства к четкому разделению сфер ответственности и полномочий ", — сказал Гройсман.

По его убеждению, в Украине очень зарегулированное законодательство, старые, достаточно сложные процедуры законотворчества.

"Вместе с тем, законодательство Украины не определяет общие рамки и определения, а детально прописывает все шаги, что делает невозможным более динамичное действие исполнительной власти. И здесь нужен очень серьезный диалог с точки зрения изменения этой модели ", — сказал премьер-министр.

Ранее Гройсман заявил, что прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на украинскую экономику.