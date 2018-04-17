Маниловщина от Гройсмана: ударим профтехобразованием по заробитчанству

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман решил побороться за то, чтобы украинцы не мотались по миру в поисках заработка. Решить эту проблему, по задумке премьера, должна подготовка в Украине квалифицированных рабочих кадров.

И объяснение премьер нашел весьма оригинальное: "сегодня в промышленности Украины есть огромный интерес как внутренних предпринимателей, так и внешних инвесторов, которые сегодня заходят в Украину и строят новые производства".

"Что тут скрывать, когда мы видим, что есть серьезная миграция трудовых людей, которые ищут работу в Европе и в мире. Ищут, потому что там есть нормальные условия работы — с одной стороны, с другой стороны — выше заработная плата", — сказал Гройсман за заседании Кабмина.

И здесь, по словам премьера, "вопрос высшего профтехнического образования выходит на передний план".

План от Гройсмана

Так что же нужно, чтобы украинцы оставались в стране, а не мыкались по всему миру. Рецепт от премьера можно прочитать на его странице в соцсети: "С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни в Украине. С другой, обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли найти себе хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные сотрудники и они готовы платить им достойную зарплату".

Что такое "достойная заработная плата", чтобы люди не хотели уезжать заграницу, Гройсман озвучил еще в марте.

"Средняя зарплата в Украине, на мой взгляд, уже при этом курсе нацвалюты должна уже к концу этого года составлять 10 тысяч гривен. Я считаю, что это — реальный показатель, который может создавать соответствующую конкурентность… Зарплата имеет ключевое значение. Мы не подняли минимальную зарплату и сразу объявили, что это — прорыв. Нет, мы начали это делать: 1450 грн была минимальная зарплата, сейчас — 3723 грн, а прошло приблизительно полтора года, и мы будем идти дальше. Мы будем создавать условия для того, чтобы экономика должным образом работала и человек получал достойную зарплату за свой труд", — заявил Владимир Гройсман.

Вернемся к реформе профтехобразования. Правительство вводит региональный заказ кадров; переориентирует образование на те профессии, которые реально востребованы; меняет меняем материальную и методическую базу, чтобы по этим профессиям ученики получали качественное образование.

Гройсман отчитался, что в 2016-2017 годах создано 50 современных учебно-практических центров. А 2018 год запланировано еще 50. Для создания таких центров правительство выделяло в предыдущие годы по 50 млн грн, в этом — 100 млн грн.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал инициативу премьера "чушью, распилом денег и воровством".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Александр Охрименко

"На сегодняшний день профтехобразование и даром никому не надо. У нас существует громадное количество профтехучилищ и там просто воруют деньги. Из государственного и местных бюджетов выделяют деньги, а они под несуществующих студентов просто воруют деньги и ничего больше. В этом отношении Гройсман просто предлагает жуликам помочь", — сказал РИА Новости Украина Охрименко.

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Стоит напомнить, что систему профтехобразования начало лихорадить в начале 2016 года, когда было решено переложить ее финансирование исключительно на плечи местных бюджетов в рамках децентрализации. Вот только в местных бюджетах эти средства не были предусмотрены, ПТУ фактически остались без финансирования. Было похоже, что правительство таким решением просто решило уничтожить профтехобразование как явление в Украине, причем в кратчайшие сроки. После массовых акций протеста преподавателей и студентов ПТУ, Верховная Рада приняла два закона, вносящие изменения в Бюджетный кодекс и бюджет Украины, которые возвращают практику финансирования профессионально-технического образования из бюджетов областей и государственного бюджета. Но и после этого решения, на 2016 год, по данным Минфина, потребность в финансировании профессионально-технических училищ, которую не способны были обеспечить местные бюджеты, составила 1,2 млрд грн.

Система профтехобразования, которая подразумевала финансирование большинства ПТУ за счет субвенций из государственного бюджета, практически перестала существовать. На смену ей пришла региональная система профессионально-технического образования: теперь облсоветы самостоятельно формируют региональный заказ на специалистов, после чего определяют финансирование учебных заведений из местных бюджетов. Это привело к тому, что профтехобразование в регионах развивается неравномерно из-за различий в достатке регионов.

Нет ни денег, ни кадров

Согласно официальной статистике, в Украине на пять выпускников вузов приходится один обладатель диплома профессионально-технического учебного заведения. Кадровый голод заставляет работодателей самостоятельно готовить специалистов. По такому пути идёт, например, государственная компания "Нафтогаз", у которой есть собственные лицензированные учебные комбинаты. Парадокс в том, что, несмотря на дефицит технических специалистов, нельзя сказать, что выпускники техникумов, профтехучилищ и технических колледжей в Украине нарасхват. Уровень подготовки во многих учебных заведениях низкий.

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Студентов учат по устаревшим программам и на устаревшем оборудовании. Но в последние годы появилась еще одна крайне неприятная проблема — дефицит преподавательских кадров.

"Когда человек с базарным образованием, вообще не будучи знакомым с таким понятием, как логика, начинает изображать из себя великого мыслителя и управленца, всегда получается глупейшая ситуация, в которой он живет всю жизнь. Именно тем дурак и отличается от умного человека, что умный человека может попасть в дурацкое положение, а дурак находится в нем постоянно. Попытки реформировать то, чего нет, требует крутейшего постмодернизма. Попытаться ограничить или снизить темпы трудовой миграции с помощью подготовки специалистов, которые в Украине не нужны, причем путем реформирования того, для чего уже не хватает ни денег, ни кадров, требует, наверное, по выражению Анджея Собковского, гигантского постмодернизма. Поскольку у тебя уже нет кадров для того чтобы учить кого бы то ни было, то что ты не реформируй, кадры не появятся. Более того, решение задач, методами, которые вообще не относятся к этой категории задач, никогда не приводил ни к каким результатам. Попытки остановить трудовую миграцию с помощью реформы ПТО в данном случае — это то же самое, что выплачивать зарплату с помощью трансляции Верховной Рады, так же эффективно", — сказала РИА Новости Украина эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Маниловщина

По словам Юрия Гаврилечко, минимум, который зарабатывает украинец в месяц в ближайшем зарубежье, составляет 700 евро в месяц, а это 8 тыс. 400 евро в год.

"В Украине, по данным Госстата, в 2017 году экономически активное население трудоспособного возраста составляет 17 млн 193 тысячи человек. Если умножить 8 тыс. 400 евро на это количество, мы получим интереснейшую цифру в 144,42 млрд евро в год. То есть, для того, чтобы украинцы не выезжали за кордон, им нужно обеспечить минимальную зарплату, суммарный фонд которой составит за год 144 с половиной миллиарда евро. Напомню, что ВВП Украины в прошлом году был порядка 78 млрд евро, а это практически в два раза меньше, чем фонд оплаты труда, который позволит украинцам не выезжать за границу. Каким образом можно выплачивать людям зарплату, в два раза большую, чем ВВП страны? Никак. Поэтому данная инициатива товарища Гройсмана — типичная маниловщина, ежели кто помнит, что это такое", — считает Гаврилечко.

По мнению Охрименко, ничего плохо в том, что украинцы массово выезжают на работу за границу, нет: "Это замечательно, это шикарно. Они привозят валюту, зарабатывая деньги там. Поддерживать это надо, а не мешать".

По его словам, чтобы украинцы оставались работать в собственной стране, им нужно поднять зарплаты.

"До Майдана ездили меньше, потому что средняя зарплата была 450 долларов. Сейчас — 200 долларов. Будет 500 долларов — количество гастарбайтеров резко уменьшится, на глазах. Здесь прослеживается следующая закономерность: конечно, за границей зарплата может быть выше, но если разница между тем, что ты можешь там и здесь заработать, составляет долларов 100-200, ехать не будут. Потому что ради 100 долларов человек голову морочить не будет. А сейчас разница в два раза! Понятно, что будут ехать. А то, что рассказывает Гройсман — это все профанация, и это еще раз говорит о том, насколько он некомпетентный премьер-министр", — заключил Охрименко.

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У многих сегодняшних школьников попросту нет будущего в Украине: в ходе деиндустриализации по всей стране закрываются заводы и фабрики, армия безработных растет в геометрической прогрессии. И если кто-либо все таки получит профессию в в украинской системе профтехобразования, он все равно будет вынужден искать себе применение за границей.