Пленарная сессия Европарламента в Страсбурге: что решено

Владимир Матвеев, обозреватель

В качестве одного из основных вопросов пленарной сессии Европарламента обсуждалось усиление новых источников финансирования долгосрочного финансового плана (MFF) Евросоюза после 2020 года в контексте будущего ЕС после Brexit и введения американских пошлин на европейские сталь и алюминий.

Следующий долгосрочный бюджет Евросоюза, который начнет действовать с 2021 года, должен быть усилен новыми источниками финансирования с целью дать адекватный ответ таким вызовам, как миграция, безопасность, оборона и изменения климата, говорится на сайте Европарламента.

Этот финплан в контексте процесса Brexit, будет рассчитываться без учета взносов в бюджет со стороны Великобритании. Еврокомиссия должна представить свои предложения по данному финплану не позднее начала мая. Затем должны начаться консультации Совета стран ЕС и Европарламента относительно данного документа.

В Евросоюзе идет обсуждение реформы Multiannual Financial Framework (MFF). Как сообщается, размер финплана на семь лет составляет порядка 1 триллиона евро, а однолетних бюджетов союза – примерно, 150 миллиардов евро.

В этом контексте, по сути дефицита, ЕС намерен "гармонизировать" европейскую систему налогообложения и ввести цифровой налог на выручку крупных технологических компаний.

Власти ЕС готовятся к введению так называемого "цифрового налога" на выручку, получаемую крупными технологическими компаниями на европейском рынке. Как сообщает Reuters, крупные компании со значительными цифровыми доходами в Евросоюзе, такие как Google и Facebook, могут столкнуться с 3% налогом на свой оборот по проекту предложения Еврокомиссии, сообщает Reuters.

Предложение, которое, как предполагается, будет принято на этой неделе (и все еще подвержено изменениям), обновит предыдущий проект, который предусматривает ставку налога в размере от 1% до 5%. Налог, если он будет поддержан странами ЕС и законодателями, будет применяться лишь к крупным мировым корпорациям с общими годовыми доходами более 750 млн евро (924 млн долларов) и ежегодными "облагаемыми налогом" доходами выше 50 млн евро в ЕС.

Сообщается, что налог представлен в проекте как временная мера, которая будет реализована лишь в случае, если соглашение не будет найдено в более всеобъемлющем и, возможно, глобальном, решении об уплате цифровой прибыли компаний в странах, где они созданы, а не там, где фирмы имеют головной офис, как в настоящее время. Новый налог будет взиматься странами, в которых находятся цифровые пользователи.

Однако, для того, чтобы стать законом, налоговые реформы ЕС нуждаются в поддержке всех государств-членов.

В контексте изложенного, депутаты Европарламента на пленарной сессии 12-15 марта в Страсбурге утвердили резолюцию с предложением того, чтобы отношения между Великобританией и Евросоюзом после окончательного выхода Соединенного Королевства из континентального сообщества могли бы определяться соглашением об ассоциации с ЕС.

"Соглашение об ассоциации, согласованное и утвержденное ЕС и Соединенным Королевством вслед за выходом последнего, могло бы создать подходящие рамки для будущих отношений, а также прочные и надежные рамки для управления, которые должны включать крепкий механизм разрешения споров, дабы избежать, таким образом, приумножения двусторонних соглашений и недостатков, характеризующих отношения ЕС со Швейцарией", — сообщается в документе.

Характерно, что, как говорится в отчете комитета Британского парламента по вопросам Brexit, Великобритания должна рассмотреть возможность ограниченного продления процесса выхода из Евросоюза, если это необходимо для согласования деталей будущих отношений с блоком, сообщает Reuters.

Читайте также: G20 договорилась по криптоактивам и протекционизму

"В течение короткого времени, которое остается, трудно понять, как можно будет договориться о полном соглашении о торговле и доступе к рынку, а также о ряде других соглашений, в том числе о внешнеполитических и оборонных вопросах", — отмечается в отчете комитета.

В этом контексте в Берлине понимают, что Brexit ляжет дополнительным финансовым бременем на Германию, но "платить за всех", не собираются. Свое мнение по этому вопросу в интервью Sueddeutsche Zeitung высказал новый министр финансов ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц. "Германия знает, что в результате Brexit ей придется платить больше денег в бюджет ЕС… Но мы не хотим и не можем платить за всех", — сказал он.

В материалах Европарламента уточняется, что резолюция принимается в преддверии саммита ЕС 22-23 марта.

Кроме того, Евросоюз хочет освободиться от пошлин США в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, утвержденных президентом США Дональдом Трампом. Экспорт стали и алюминия из ЕС в США не несет угрозы безопасности этой страны, считают в Еврокомиссии. "Мы считаем, что наш экспорт не несет никакой угрозы безопасности США", — отметил вице-президент Еврокомиссии по занятости, экономическому росту и инвестициям Юрки Катайнен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Читайте также: Разрыв сотрудничества с РФ: торжественно отменили то, что не работает

Еврокомиссия заявила, если Евросоюз не будет освобожден от пошлин, он будет вынужден установить тарифы на целый ряд американских товаров, годовой импорт которых в Евросоюз составляет 2,8 млрд евро.