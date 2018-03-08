Украинский фильм "Киборги" покажут депутатам Европарламента в Брюсселе

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Брюсселе покажут фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги", сообщает "Укринформ".

Показ пройдет под патронатом МИД Украины 19 марта.

Ожидается, что на показе будут присутствовать депутаты Европарламента, в частности, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

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Также отмечается, что Министерство информполитики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать картину о защитниках донецкого аэропорта в большинстве европейских столиц.

Ранее сообщалось, что "Киборги" стали абсолютным рекордсменом за всю историю украинского кинопроката.