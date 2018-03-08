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    Культура

    Украинский фильм "Киборги" покажут депутатам Европарламента в Брюсселе

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    Министерство информационной политики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать картину о защитниках донецкого аэропорта в большинстве европейских столиц.
    Афиша фильма Киборги
    Фото ТСН

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Брюсселе покажут фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги", сообщает "Укринформ". 

    Кадр из фильма Киборги
    Скриншот
    Кино о войне и патриотизме. Фильм "Киборги": заказанный успех

    Показ пройдет под патронатом МИД Украины 19 марта.  

    Ожидается, что на показе будут присутствовать депутаты Европарламента, в частности, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.  

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    Также отмечается, что Министерство информполитики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать картину о защитниках донецкого аэропорта в большинстве европейских столиц.

    Ранее сообщалось, что "Киборги" стали абсолютным рекордсменом за всю историю украинского кинопроката. 

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