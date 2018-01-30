Новая сессия ВР: ярмарка популизма и подготовка к выборам

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Выйдя из длинных новогодних каникул и отработав всего ничего, депутаты Верховной Рады снова отправились отдыхать. Правда, уже через неделю народным избранникам предстоит собрать волю в кулак и вернуться в здание под куполом. Причина — начало очередной, уже восьмой по счету сессии ВР, которая начнет работу 6 февраля и завершит ее 13 июля. Планы на новый период у парламента грандиозны. Хотя из запланированых на ближайшие пять месяцев законодательных инициатив вряд ли найдутся те, которые как-то влияют на жизнь простого украинца.

"Утром суд — вечером деньги"

Одной из ключевых вопросов, который Рада намерена рассмотреть в ходе новой сессии, станет рассмотрение законодательства о создании нашумевшего антикоррупционного суда. Принятие закона является обязательным, если Украина рассчитывает получить очередной транш кредитования от МВФ. К слову, Порошенко уже внес законопроект на рассмотрение ВР, заявив при этом, что в документе учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. Хотя, в ЕС, где выступили с критикой в адрес Банковой, так не считают. По мнению западных партнеров закон президента, наоборот, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Критикует проект Порошенко и Всемирный банк.

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе

Между тем, политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев убежден, что в этот раз власти не удастся отстоять свой интерес.

"Президент в очередной раз попытается пропетлять. Сказав "да", сделает так, чтобы в итоге получилось "нет". Однако в этой ситуации может получиться, что утром надо будет создать Антикоррупционный суд, а вечером получить деньги от Запада. А без очередного транша от МВФ Украине реально угрожает дефолт. Так что, это не тот случай когда удастся уйти от того, что было обещано", — полагает эксперт.

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Кадры решают все

Не менее важным на этой сессии ВР будет решение кадровых вопросы. Благо вакантных должностей накопилось предостаточно. Так, в Раде имеются планы уволить главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначить нового руководителя регулятора. Не исключено, что им станет креатура президента Порошенко, заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

"В силу специфики экономической ситуации в стране Рада будет вынуждена двигаться в рамках тех маячков, которые выставляют МВФ", — говорит Андрей Золотарев. "Речь пойдет о назначении главы НБУ — второго лица в экономике государства. Затянувшаяся пауза с назначением приемника Валерии Гонтаревой уже давно раздражает наших партнеров. Кроме того, западные партнеры будут настаивать на том, что на посту руководителя Минздрава оставалась Ульяна Супрун. Есть вопросы и по части назначения главы Фонда госимущества. Все эти удовольствия депутаты растянут по времени — в течении одной-двух недель этот вопрос не решится"

ЦИК и идеология

Скандальным может оказаться избрание нового состава Центральной избирательной комиссии, о котором уже сейчас горячо спорят в политических кругах. Понимая, что готовить сани президентских и парламентских выборов 2019-го года нужно загодя, власть уже сейчас включается в процесс. Президент Петр Порошенко во время его встречи со спикером ВР Андреем Парубием, подписал представление на назначение новых членов ЦИК. По словам Порошенко,новый состав Центризбиркома обсуждали давно, но подбор кандидатов затянулся. Но несмотря на то, что в процессе формирования нового состава ЦИК поучаствовали все фракции Рады, места в комиссии займут только лояльные к власти люди.

"Если раньше при назначении ЦИК действовало джентльменское соглашение, а оппозиция получала большинство, то сейчас состав комиссии хотят поделить между "БПП" и "Народным фронтом", — прогнозирует Золотарев.

Не исключает эксперт и того, что в рамках восьмой сессии в Раде будут активно подниматься вопросы идеологии, а резонансные законы станут обычным делом.

"Вполне допускаю, что власть снова пойдет на принцип "разделяй и властвуй. Политики стремятся заручиться поддержкой сторонников этнического национализма, поэтому будут пытаться свой огромный патриотизм. Тем более, что аудитория в Верховной Раде для этого очень подходящая", — считает политолог.

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А вот к решению социальных вопросам Верховная Рада вряд ли доберется. Переселенцы, инвалиды, ветераны — о них избиратель наверняка услышит в громких речах с трибуны, но законодательно забота об этих категориях вряд ли найдет отображение.

"Страна входит в новый политический цикл", — объясняет Золотарев. "Наверняка мы увидим фестиваль популизма — политики отчаянно будут демонстрировать, как сильно они любят избирателя и борются с коррупцией. Работа Верховной Рады в рамках восьмой сессии будет предельно политизирована и будет ориентирована на внешний эффект. Спутниками такого подхода почти всегда являются яркие конфликты, которые тоже станут частью работы ВР в этот период".