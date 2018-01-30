Стало известно, какой регион в Украине самый трудолюбивый

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В рейтинге самых трудолюбивых жителей Киев стал лидером, сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Так, среднестатистический работник Киева за 2017 год отработал 1740 часов и заработал за этот период 133,6 тысяч гривен.

Каждый час труда жителя столицы в минувшем году обошелся работодателю в 78,79 гривен.

Между тем, жители подконтрольной Украине части Донецкой области зарабатывали в минувшем году в час 57,9 гривен. Это второй результат по стране. При этом по количеству отработанных часов регион занял лишь 20 позицию.

Хуже всего со стоимостью часа работы человека — в Черниговской области, где люди в 2017 году отработали в среднем 1662 часа, а получили за это всего 67,6 тыс. грн. Их рабочее время оплачивалось в 40,7 грн./час, что является самым низким показателем по стране.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых украинских чиновников.