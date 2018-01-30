наверх
30.01.201819:30
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Общество

    Стало известно, какой регион в Украине самый трудолюбивый

    (обновлено: )34602
    Среднестатистический работник Киева за 2017 год отработал 1740 часов и заработал за этот период 133,6 тысяч гривен. Каждый час труда жителя столицы в минувшем году обошелся работодателю в 78,79 гривен.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В рейтинге самых трудолюбивых жителей Киев стал лидером, сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

    Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Рейтинги падают, недоверие – растет. Соцсети обсудили соцопросы

    Так, среднестатистический работник Киева за 2017 год отработал 1740 часов и заработал за этот период 133,6 тысяч гривен. 

    Каждый час труда жителя столицы в минувшем году обошелся работодателю в 78,79 гривен.

    Между тем, жители подконтрольной Украине части Донецкой области зарабатывали в минувшем году в час 57,9 гривен. Это второй результат по стране. При этом по количеству отработанных часов регион занял лишь 20 позицию.

    Хуже всего со стоимостью часа работы человека — в Черниговской области, где люди в 2017 году отработали в среднем 1662 часа, а получили за это всего 67,6 тыс. грн. Их рабочее время оплачивалось в 40,7 грн./час, что является самым низким показателем по стране. 

    Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых украинских чиновников.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    В детские сады и больницы Житомирской области поставляли мясо с химикатами
    Криминальные войны в Украине
    Нацбанк Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ