Апокалипсис 2019 года для украинской ГТС

Валерий Самойлов, обозреватель

В 2019-м году истекает десятилетний срок контракта "Газпрома" с "Укртрансгазом" на прокачку российского голубого топлива через нашу ГТС в Европу.

Если договор не будет пролонгирован, то Киев, во-первых, потеряет более двух миллиардов долларов платы за транзит. А во-вторых, получит пустую трубу, поддержание которой в рабочем состоянии будет обходиться стране в сотни миллионов долларов. Потому Киев, несмотря не формальное объявление РФ страной агрессором, сам ведет настоящую войну за то, чтобы газ страны-агрессора шел исключительно украинским маршрутом. Главным препятствием для осуществления такой своеобразной "диверсии" против врага стало строительство двух обходных трубопроводов: "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Если взять суммарную пропускную мощность обоих проектов, то она составит 86,5 млрд. кубов в год. Что практически равно прокачке российского газа по украинскому маршруту. Объем последнего колеблется ныне в пределах 85-90 млрд. кубов. Планируемый запуск в эксплуатацию "потоков" – конец 2019-го, аккурат к сроку окончания российско-украинского транзитного контракта.

Киев, естественно, делает все возможное и невозможное, чтобы, если не отменить альтернативные маршруты прокачки газа, то хотя бы оттянуть их ввод в эксплуатацию. И нужно сказать, что кое-что у него получается. Так, если с "Турецким потоком" приходится мириться, потому как нет рычагов воздействия на Анкару, то с "Северным потоком-2" вроде как Брюссель на стороне Киева. Естественно в силу своих специфических энергетических интересов. Так, по крайней мере, описывают нынешнею ситуацию отечественные эксперты и СМИ.

Но при этом фокус критики и победных реляций обращается исключительно на строительства – не строительства "Северного потока-2". Будто он сам по себе обеспечит поставку в Европу львиную долю украинского транзита. На самом деле это не так. Чтобы он начал работу ему необходимо европейское трубопроводное продолжение. И оно, увы, будет.

Общеизвестно, что первой скрипкой в принятии политических решений ЕС является Германия. Она же – локомотив экономики Евросоюза, фактический донор восточно- и центральноевропейских государств, которые не первый год получают и будут получать дотации из Брюсселя. За счет немцев прежде всего. Уже ныне пошли дискуссии о том, чтобы последние прекратить. Наиболее ретивым противникам того же "Северного потока-2". Прежде всего Польше. Варшава в газоснабжении Европы позиционирует себя как конкурент Берлину. Намереваясь предложить поставки американского сжиженного газа вместо газпромовского, пойдущего теперь не через Украину, а через Германию. В этом споре из-за дороговизны американских поставок, победа будет за немцами. Более того им и самим в ближайшие годы из-за отказа от атомной энергетики могут понадобиться большие объемы российского газа.

Потому, несмотря на шквал публичной критики в адрес энергетического сотрудничества между Берлином и Москвой немцы приступили к строительству трубопровода для обеспечения работы "Северного потока-2" – EUGAL.

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Аббревиатура расшифровывается как Europäische Gas-Anbindungsleitung – Европейский соединительный газопровод. Его протяженность составит 485 километров, он пройдет из Грайфсвальда на юг по территории трех восточногерманских земель до границы с Чехией в районе Дойчнойдорф. Суммарная мощность двух ниток составит 51 миллиард кубометров газа в год. Строить его будет компания Gascade Gastransport GmbH со штаб-квартирой в Касселе – совместное предприятие Wintershall (доля стопроцентной дочки немецкого химического концерна BASF составляет 50,02 процента) и "Газпрома".

Мощности еще не построенных двух ниток уже забронированы для поставок именно до чешской границы. Угадайте кем? "Газпромом". Причем, выкуплены на открытом аукционе.

Естественно Чехии столько газа не нужно. В прошлом году она купила всего 5,8 миллиарда кубометров. Но она станет транзитной страной. Прокачка через нее газа будет идти до Баумгартена на востоке Австрии. Именно этот газовый хаб прописан во многих долгосрочных контрактах "Газпрома" как пункт передачи того газа, который сейчас поступает транзитом через Украину. Отсюда он идет, в частности, в Словению и далее на весьма большой итальянский рынок.

К слову, возможно именно в приобретении экономических выгод Прагой в случае реализации этого проекта, ключ к пониманию ее вдруг так обострившейся "любви" к России. Ну так есть за что. Миллиард-полтора евро за транзит явно хороший довесок для чешской казны.

В октябре 2017-го года к финансированию проекту EUGAL подключились три крупных германских газотранспортных оператора: Fluxus Deutschland и Gasunie Deutschland Transport Services. Каждый из них получил по 16,5 процента в проекте, Gascade оставила за собой 50,5 процента. Что естественно усиливает немецкое участие в проекте и говорит о том, что его реализация имеет политическую поддержку. Иначе кто станет рисковать миллиардами евро инвестиций и кредитов?

Весьма показательным является ответ руководителя проекта EUGAL Людгера Гюмбса (Ludger Hümbs) на вопрос DW о задачах нового газопровода. "Наша задача – заниматься транспортировкой газа, в том числе, видимо, и того, который будет поступать по "Северному потоку-2". Но не только, – подчеркнул топ-менеджер Gascade. – Мы строим газопровод, который способен транспортировать газ из разных источников, причем во всех направлениях, поскольку он будет интегрирован в существующую трубопроводную инфраструктуру".

Этот комментарий отвечает духу и букве энергетического законодательства ЕС. Так называемому Третьему энергетическому пакету, который требует, с целью предотвращения монополизма на европейском газовом рынке, свободного доступа к имеющимся трубопроводов любых поставщиков.

Однако карта проекта показывает, что прокачивать через него "живой" газ можно исключительно из трубопровода "Северный поток – 2". Просто немцы нашли юридический выход из тупика Третьего энергетического пакета. И что против такого подхода может возразить Польша или Украина?

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Но главное в том, что с учетом расчетливости и бережливости немцев, вполне очевидно, что строить трубопроводы, чтобы в них "ночевал воздух" они не будут. Если взялись за проект, то уверены, что он – рабочий. И будет приносить прибыль. Открытым, естественно остается вопрос как успокоить европейскую "фронду" противников немецкого транзита. Возможно, Берлин просто не спешит афишировать свое виденье решение проблемы по "Северному потоку-2". Ведь до запуска проекта еще два года. Многое может перемениться за это время в Европе. Да и в Украине тоже.

Мы же в любом случае при таком раскладе утрачиваем доходы от транзита российского газа. Но главное получаем огромную проблему, которая грозит техногенной катастрофой. Пустую ГТС. Возможно именно в силу этой причины Андрей Коболев, глава "Нафтогаза", так ухватился за возможность отмены запрета на прямую закупку газа у РФ. Она, когда альтернативные маршруты заработают, будет нужна "Нафтогазу", чтобы поддерживать ГТС в рабочем состоянии. Ведь 4-5 млрд. кубов закупок в год у "Газпрома" станет последней возможностью не ржаветь нашей трубе.