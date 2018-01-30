Украинки поставляли в салоны китайский фальсификат вместо ботокса

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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Мать и дочь поставляли в салоны красоты по всей Украине китайский фальсификат под видом ботокса, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Киевской области уже направила в суд обвинительные акты в отношении их.

Как выяснилось, женщины заказывали в Китае вещество неизвестного происхождения по 25-30 долларов, а уже в Украине продавали его в салоны красоты по 130-150 евро. Занимались они этим с декабря 2016 по июнь 2017 года.

По данным следствия, у пациентов, которым вводили этот препарат, значительно ухудшалось состояние здоровья, а одна женщина вообще попала в реанимацию.

"Результаты проведенной экспертизы показали, что указанный препарат никогда не производился ни для одной страны и не был зарегистрирован в мире, а следовательно, он является фальсифицированным лекарственным средством, которое находится в незаконном обороте", — отметили в прокуратуре.

В настоящее время идет судебное разбирательство по обвинению их в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 (приобретение, пересылка, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в декабре в Печерском районе Киева произошел пожар в одном из салонов красоты.