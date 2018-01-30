наверх
30.01.201819:31
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинки поставляли в салоны китайский фальсификат вместо ботокса

    (обновлено: )75
    Как выяснилось, женщины заказывали в Китае вещество неизвестного происхождения по 25-30 долларов, а уже в Украине продавали его в салоны красоты по 130-150 евро.
    Шприц. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Мать и дочь поставляли в салоны красоты по всей Украине китайский фальсификат под видом ботокса, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

    Бикини-модель Алексис Рен из Калифорнии
    instagram.com/anacheri
    Модель из Калифорнии поражает формами в бикини

    Прокуратура Киевской области уже направила в суд обвинительные акты в отношении их.

    Как выяснилось, женщины заказывали в Китае вещество неизвестного происхождения по 25-30 долларов, а уже в Украине продавали его в салоны красоты по 130-150 евро. Занимались они этим с декабря 2016 по июнь 2017 года.

    По данным следствия, у пациентов, которым вводили этот препарат, значительно ухудшалось состояние здоровья, а одна женщина вообще попала в реанимацию.

    "Результаты проведенной экспертизы показали, что указанный препарат никогда не производился ни для одной страны и не был зарегистрирован в мире, а следовательно, он является фальсифицированным лекарственным средством, которое находится в незаконном обороте", — отметили в прокуратуре.

    В настоящее время идет судебное разбирательство по обвинению их в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 (приобретение, пересылка, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

    Напомним, в декабре в Печерском районе Киева произошел пожар в одном из салонов красоты. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    В детские сады и больницы Житомирской области поставляли мясо с химикатами
    Криминальные войны в Украине
    Нацбанк Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ