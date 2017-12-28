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    В центре Киева горел салон красоты

    (обновлено: )10210
    Пожар возник в салоне красоты, который находится в подвальном помещении 6-этажного жилого дома. Во время ликвидации пожара из здания на безопасное расстояние вывели 15 человек.
    В Киеве горел салон красоты
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева произошел пожар в одном из салонов красоты. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Киева.

    Пресс-служба ГСЧС
    В Киеве горел салон красоты
    Пресс-служба ГСЧС
    В Киеве горел салон красоты

    "27 декабря в 17:53 поступило сообщение о пожаре на ул. Городецкого. Было установлено, что пожар возник в салоне красоты, который находится в подвальном помещении 6-этажного жилого дома. Во время ликвидации пожара из здания на безопасное расстояние вывели 15 человек", — сообщают в пресс-службе.

    В результате пожара повреждена мебель, оргтехника, личные вещи, закопчены стены и потолок помещения. Никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причину возникновения пожара и ущерб.

    Ранее сообщалось, что на центральном рынке Запорожья "Анголенко" произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в рядах киосков вещевого рынка Запорожья вечером в среду, 20 декабря

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