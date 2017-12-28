В центре Киева горел салон красоты

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева произошел пожар в одном из салонов красоты. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Киева.

Пресс-служба ГСЧС В Киеве горел салон красоты

Пресс-служба ГСЧС В Киеве горел салон красоты

"27 декабря в 17:53 поступило сообщение о пожаре на ул. Городецкого. Было установлено, что пожар возник в салоне красоты, который находится в подвальном помещении 6-этажного жилого дома. Во время ликвидации пожара из здания на безопасное расстояние вывели 15 человек", — сообщают в пресс-службе.

В результате пожара повреждена мебель, оргтехника, личные вещи, закопчены стены и потолок помещения. Никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причину возникновения пожара и ущерб.

Ранее сообщалось, что на центральном рынке Запорожья "Анголенко" произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в рядах киосков вещевого рынка Запорожья вечером в среду, 20 декабря