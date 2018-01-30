Вятрович vs Высоцкий и Цой: господа, вы меня не так поняли....

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

"Щупальца русского мира"

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в очередной раз отличился в разоблачении "вражеских деятелей культуры". На минувшей неделе в 80-летний юбилей поэта, композитора и актера Владимира Высоцкого Вятрович в своей привычной манере посетовал и на то, что в украинском сегменте Facebook 80-летие "российского барда и повесы" вспоминали значительно больше, чем "такой же юбилей украинского поэта и борца за свободу", имея в виду украинского поэта и диссидента Василия Стуса, которому 80 лет исполнилось бы 6 января.

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Позднее глава Института нацпамяти разразился размышлениями, где назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова.

"Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирония судьбы", "восьмое марта", булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом на котором каждый империализм возводит храм своего величия", — поделился Вятрович.

Не слушал, но осуждаю

Реакция общественности на очередной пассаж Вятровича не заставила долго ждать, разделив пользователей Facebook традиционно на два лагеря — защитников одиозного главы Института нацпамяти и критиков, в числе которых оказались и завсегдатаи "патриотусовки".

Так, РИА Новости Украина писало о шквале критики в адрес Вятровича после его гневного поста. В частности, многие юзеры в своих комментариях напоминали, что "Вятровичи приходят и уходят, а Цой, Высоцкий и Булгаков — навсегда".

Высказался в адрес Вятровича и мэр Днепра Борис Филатов, заявив, что "такие полезные идиоты как Вятрович, Ницой и Фарион, отталкивают сегодня от украинской национальной идеи десятки тысяч сограждан", подытожив свою мысль обсценной лексикой. На пост Филатова отреагировал известный украинский писатель Юрий Винничук, который в защиту Вятровича написал статью, назвав негодующих "украинцами, которые не перестали быть быть русскими".

"Большой диссидент Высоцкий ездил себе по миру, питался из партийных распределителей, жил от пуза. Сами кагебисты и партийные бонзы им восхищались. Это был их кумир, которого они позволили плебеям. Наши барды в то время могли собираться только по домам и в очень узком кругу что-то подобное петь", — написал Винничук.

В развившейся бурной дискуссии украинский журналист и публицист Виталий Портников заявил, что Высоцкий, несмотря на весь его талант, не имеет никакого отношения к Украине, а является частью другой культуры, а все "набросились на Володю Вятровича".

"Меня еще в юности поражали люди, объявлявшие своим Отечеством Советский Союз. Если честно, я считал их людьми без Родины, обычными приспособленцами. Они потребляли советскую культуру именно в силу чудовищной культурной глухоты, просто не хотели ни на звёзды смотреть, ни в себе разбираться", — заявил Портников.

Еще один журналист Константин Стогний отреагировал на пост Вятровича, возмутившись идеей "щупальцев".

"Боже, ну почему все что несут украинские чиновники это позор на голову народа! Это неприемлемо с точки зрения морали. С точки зрения здравого смысла. Плевок в сторону всей человеческой цивилизации, как бы указывающий на то, что это тупиковая ветвь развития Вселенной", — считает известный телеведущий.

Вятровича также поддержал его соратник по "Народному фронту" Николай Княжицкий. Нардеп заявил, что он ничего плохого о Высоцком и Булгакове не сказал, а говорил только "о циничном использовании властью колонизатора и агрессора культуры".

"И Пушкин, и Булгаков, и Высоцкий — выдающиеся фигуры российской и мировой культуры, но никто из них не выступал за независимость Украины от империи, в которой они жили", — считает нардеп.

Оправдания Вятровича

В свете шквала негативных комментариев Вятрович в Facebook начал оправдываться, заявив, что только лишь выразился о деятелях культуры, "которых использует враг".

"О разнице в восприятии. Есть хороший нож. Вы любуетесь им, когда он лежит на столе. Он вызывает определенное беспокойство в руках другого человека. Он пугает, когда этот другой человек — враг. Часть украинцев хотят любоваться красивой рукояткой ножа даже, когда понятно, что он в руках убийцы", — написал Вятрович.

Позднее глава Института и вовсе сообщил, что дискуссию занесло в сторону, а он не призывал запрещать в Украине творчество каких-либо исполнителей, за исключением тех, кто открыто поддерживает российскую агрессию. Однако, по его словам, имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы. Вятрович даже привел как аргумент к своему высказыванию параллель с надписью "курение убивает" на пачках сигарет.

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"Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-либо еще, кроме тех, кто ныне откровенно поддердживает российскую агрессию. Повторяю: надо только не забывать, как их могут использовать. Надпись на пачке сигарет "Курение убивает" — это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Это касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом", — уточнил Вятрович,

Впрочем, такие оправдания добавили в адрес Вятровича новой негативной критики. По мнению же политологов, попятная главы Института продемонстрировала, как власть боится общественного мнения.