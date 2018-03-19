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    В ЕС ожидают больших реформ в Украине - Могерини

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    По словам Могерини, также есть "другие шаги, которые, как мы видим, необходимы, чтобы консолидировать реформы, которые нужны не ЕС, но украинским гражданам".
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В ЕС признают факт проведения в Украине ряда реформ, но ожидают большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в понедельник, 19 марта, заявила Федерика Могерини на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, на котором обсуждался украинский вопрос, сообщает УНИАН.

    "Мы обсудили нашу поддержку процесса реформ в Украине. Мы признаем, что было принято несколько реформ, особенно в конце прошлого года, которые были очень кстати. Это реформа в энергетическом секторе, пенсионная реформа, несколько других. Но есть и другие сферы, где работа была сделана, но мы хотели бы видеть больше решимости", — сказала Могерини.

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    Вместе с тем высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Могерини отметила, что проводить реформы гораздо сложнее, чем поощрять к ним.

    "Это еще сложнее, особенно в стране, которая имеет конфликт на своей территории и вступает в избирательный этап. Нам это очень хорошо известно. Но мы выразили — и я это сделала лично очень открыто — ожидание президенту и премьер-министру Украины, что особенно должна продолжаться антикоррупционная работа с образованием Высшего антикоррупционного суда, с отменой необходимости для антикоррупционных активистов заполнять электронные декларации" — детализировала она.

    По словам Могерини, также есть "другие шаги, которые, как мы видим, необходимы, чтобы консолидировать реформы, которые нужны не ЕС, но украинским гражданам".

    "Это также является инвестициями в украинскую устойчивость по отношению к конфликту на востоке", — подчеркнула высокий представитель ЕС.

    Ранее Могерини заявила, что Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

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