Европарламент: РФ использует поставки газа как инструмент давления

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Россия использует поставки природного газа как инструмент политического давления на Украину, говорится в распространенном совместном заявлении председателя комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера и главы делегации ЕП к комитету парламентской ассоциации Украина-ЕС Дариушу Розати, сообщает Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены решением Газпрома от 1 марта 2018 года прекратить поставки уже оплаченного газа в Украину, а также дальнейшим намерением Газпрома расторгнуть контракт с Нафтогазом. Это является очередным подтверждением использования поставки газа как политического инструмента давления со стороны РФ, что может оказать негативное влияние на энергетическую безопасность ЕС", – отметили в Европарламенте.

Также авторы приветствовали готовность Еврокомиссии выступить посредником в этой ситуации и призвали все стороны как можно скорее договориться о начале трехсторонних консультаций в формате ЕС-Украина-Россия с целью урегулирования напряженной ситуации.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.