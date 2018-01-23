Сессия ПАСЕ: Украина получила очередную оплеуху от ЕС

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе". За документ проголосовали 130 депутатов, против — 10.

В резолюции, которая является по сути сводом европейских стандартов в данной сфере, рекомендуется "во всех возможных случаях, обеспечить языкам нацменьшинств статус второго официального языка в тех регионах, где такие языки традиционно используются, с учетом конкретных условий и исторических традиций, характерных для каждого региона".

Также в резолюции рекомендовано обеспечить возможность обучения на региональном языке или языке меньшинства на протяжении всего периода обучения, начиная с дошкольного, начального и среднего образования, до профессиональной подготовки и высшего образования, по крайней мере, для учеников, чьи семьи этого желают.

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Также члены ПАСЕ рекомендуют странам с проживанием национальных меньшинств "обеспечить, чтобы сотрудники государственных администраций или служб, которые общаются с пользователями, могли предоставлять информацию и услуги на соответствующих региональных языках или языках меньшинств", а в сфере медиа — "воздерживаться от применения ограничительных правовых и политических мер, таких как обязательства по субтитрованию/переводу и обязательные квоты для программ на официальном языке".

При обсуждении доклада "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе", автором которого выступила депутат от Венгрии Роза Хоффманн (группа Европейской народной партии), Украину упомянули только в контексте дискуссии, которая прошла в октябре 2017 года на прошлой сессии.

Помянули недобрым словом

Напомним, в октябре в ПАСЕ приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. В принятой резолюции, в частности, отмечается, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументов Киева. Впрочем, глава украинской делегации Владимир Арьев, (которого, кстати, на новой сессии ПАСЕ выбрали вице-президентом) заявил, что украинская делегация не видит ничего страшного в резолюции, поскольку решение ПАСЕ не имеет юридической силы.

Тем не менее, есть сила общественного мнения, с которым вынуждены считаться западные политики. А европейцы очень чувствительны к таким вещам, как дискриминация, неравноправие.

В частности, в пояснительной записке, добавленной к проекту резолюции "Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе", говорится, что новый украинский закон об образовании трактует язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный.

"Это делает обязательным использование официального языка в обучении, и только определенные предметы могут выкладываться на официальных языках Европейского Союза, начиная с пятого класса, в условиях, которые до сих пор не определены. Это фундаментальное концептуальное отличие: преподавание на немецком, польском, венгерском, румынском, болгарском, словацком или греческом языках не оправдывается тем, что они являются европейскими языками, но тем, что они на родном языке меньшинств, проживающих в Украине", — отмечается в приложении.

Автор доклада считает, что обязанности, взятые страной при ратификации Хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции, не могут быть заменены преподаванием официальных языков Европейского Союза на определенных уровнях или дополнительных условий.

"Такое решение не учитывает языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Я твердо убеждена, что при принятии нового законодательства страна не выполнила свои международные обязательства и стандарты Совета Европы", — написала Хоффманн.

Извращенные европейские ценности

Как отметил эксперт-международник Олег Волошин, еще накануне дебатов было известно, что Украина, как и ни одна другая страна, в документе прямо не упомянута, поскольку это свод правил для всех.

"Но, надежные источники говорят, что делегаты от наших "патриотических" фракций очень сильно нервничают по поводу резолюции. К чему бы это? Вроде же в Европу с их помощью уже четыре года идём", — не удержался от шпильки Волошин.

Во время дебатов по поводу резолюции красной линией в выступлениях делегатов от самых разных европейских странах проводилась мысль, что укрепление языкового и культурного разнообразия на континенте является фундаментальной европейской ценностью, рассказал Олег Волошин, присутствующий на сессии в Страсбурге: "Финский депутат прямо сказал, что научные исследования подтверждают: дети, с ранних лет изучающие несколько языков или живущие в билингвальных семьях приобретают более высокий уровень IQ. И только представители "ура-патриотических" фракций Рады в ПАСЕ решились выступать с критикой резолюции, чем только подтвердили: навязанный ими Украине курс не имеет ничего общего с движением в европейское правовое и ценностное пространство".

Эксперта-международника рассмешило, что депутат от "Самопомощи" Сергей Кираль в резолюцию ПАСЕ, которая называется "Защита и продвижение региональных языков и языков национальных меньшинств в Европе" пытался внести правку о необходимости защиты языка большинства.

"Ее, естественно, решительно отвергли. И эта партия ещё кричит о том, что они лучше других понимают европейские ценности и подходы", — отметил Волошин

К слову Сергей Кираль — один из соавторов проекта закона "О государственном языке", зарегистрированном в парламенте под номером 5670, в котором, кроме обязательного образования на украинском языке, предлагается обязать проводить все культурно-массовые мероприятия исключительно на украинском языке, а театральные представления на других языках сопровождать субтитрами. Да и фильмы в Украине хотели разрешить снимать только на украинском. Кроме того украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ, а передачи на других языках — дублировать на украинском, и обязать телерадиокомпании обеспечить синхронный перевод, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Согласно задумке авторов законопроект, украинский язык также должен быть главным языком книгопечатания и издательской деятельности. А сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.д.) также должно быть обязательным использование украинского языка. Ну, и чтобы неповадно было — за попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" предлагалось ввести уголовную ответственность, приравняв их к попыткам свержения государственного строя.

И как теперь жить с резолюцией ПАСЕ?

По мнению члена украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народного депутата Вадима Новинского, культурное и языковое разнообразие – главный принцип стран-членов ПАСЕ, и задача государств, в том числе и Украины, – обеспечить его соблюдение.

"В резолюции четко сказано о том, что каждое государство должно обеспечить комплексное обучение на языках национальных меньшинств на всех уровнях образовательного процесса: и дошкольном, и среднем, и высшем", — сказал Вадим Новинский.

Политик напомнил, что обучение в высших учебных заведениях Украины уже давно ведется только на государственном языке, а с принятием Закона "Об образовании" через два года на украинской язык перейдет и средняя школа.

"Резолюция ПАСЕ говорит о прямо противоположном – государство обязано обеспечить комплексное образование на языках национальных меньшинств", — отметил парламентарий.

Кроме того, по его словам, украинский скандальный "квотный закон", по которому 65% эфиров теле и радиокомпаний должны вести вещание на государственном языке, также идет вразрез с этой резолюцией.

Также, по словам Вадима Новинского, резолюция содержит еще одну важную рекомендацию для местных органов власти, а именно – с представителями национальных меньшинств в местах их компактного проживания рекомендовано общаться с ними на их родном языке.

"Задача государств, в том числе и Украины, – обеспечить соблюдение этого принципа", — заключил Вадим Новинский.