ПАСЕ приняла резолюцию о языках. Про Украину забыли

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе.

Как сообщает УНИАН, вопрос украинского закона об образовании, против которого выступила Венгрия, в докладе о защите языков меньшинств был упомянут лишь в пояснительной записке докладчика. В частности, в ней говорится, что новый украинский закон об образовании трактует язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный.

"Это делает обязательным использование официального языка в обучении, и только некоторые предметы могут преподаваться на официальных языках Европейского Союза, начиная с пятого класса, при условиях, которые еще до сих пор не определены. Это фундаментальное концептуальное отличие: преподавание на немецком, польском, венгерском, румынском, болгарском, словацком или греческом языках оправдывается не тем, что они являются европейскими языками, а тем, что они являются родным языком меньшинств, проживающих в Украине", — отмечается в приложении.

Автором доклада "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе" выступила депутат от Венгрии Роза Хоффманн. Она считает, что обязанности, взятые страной при ратификации Хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции, не могут быть заменены преподаванием официальных языков Европейского Союза на определенных уровнях или при дополнительных условиях.

"Такое решение не учитывает языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Я твердо верю, что при принятии нового законодательства страна не выполнила свои международные обязательства и стандарты Совета Европы", — отметила Гоффманн.

В резолюции в целом речь идет об обеспечении развития языков меньшинств, их защите и содержится предложение создать отдельную премию для страны, которая будет это делать лучше всех.