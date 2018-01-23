Есть повод. Волошин: делегация Украины в ПАСЕ нервничает

РИА Новости Украина

В Страсбурге стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продлится до 26 января. Украинскую делегацию возглавляет народный депутат от БПП Владимир Арьев.

В рамках сессии запланированы дебаты по различным вопросам, выступления высокопоставленных должностных лиц, избрание председателя ПАСЕ и Комиссара Совета Европы по правам человека. Во вторник, 23 января, перед делегатами ПАСЕ выступит генеральный секретарь Турбьерн Ягланд, также состоится первый раунд избрания нового Комиссара СЕ по правам человека и судей ЕСПЧ.

Запланированы дебаты на тему защиты и продвижения региональных языков и языков национальных меньшинств.

Эксперт-международник Олег Волошин отметил, что одним из самых интересных вопросов нынешней сессии будет обсуждение во вторник доклада и резолюции по региональным языкам и языкам нацменьшинств в Европе.

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"Там много важных вопросов: от избрания нового президента Ассамблеи до резолюции по докладу Варейкиса о системных нарушениях прав беженцев с Донбасса и граждан в зоне конфликта. Но, пожалуй, самое интересное — обсуждение во вторник доклада и прилагающейся к нему резолюции "Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе", — написал Волошин в Facebook.

Эксперт привел ряд положений документа, в котором содержится ряд рекомендаций.

Так, рекомендуется во всех возможных случаях, обеспечить этим языкам статус второго официального языка в тех регионах, где такие языки традиционно используются, с учетом конкретных условий и исторических традиций, характерных для каждого региона; обеспечить возможность обучения на региональном языке или языке меньшинства на протяжении всего периода обучения, начиная с дошкольного, начального и среднего образования, до профессиональной подготовки и высшего образования, по крайней мере, для учеников, чьи семьи этого желают. Также рекомендуется обеспечить, чтобы сотрудники государственных администраций или служб, которые общаются с пользователями, могли предоставлять информацию и услуги на соответствующих региональных языках или языках меньшинств, а в сфере медиа воздерживаться от применения ограничительных правовых и политических мер, таких как обязательства по субтитрованию/переводу и обязательные квоты для программ на официальном языке.

Facebook Олега Волошина Комментарий Олега Волошина о ПАСЕ

"Там ещё много всего интересного, что соответствует европейским принципам отношения власти к тонким вопросам языка в многонациональных государствах. Украина, как и ни одна другая страна, в документе прямо не упомянута. Это свод правил для всех. Но, надежные источники говорят, что делегаты от наших "патриотических" фракций очень сильно нервничают по поводу резолюции. К чему бы это? Вроде же в Европу с их помощью уже четыре года идём", — резюмировал Волошин.