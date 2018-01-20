Главные мировые темы: бюджет США, русские "тролли", закон о слежке

РИА Новости Украина

Бюджет США и возможная приостановка работы правительства

Американские (New York Post, Washington Times, USA Today, Wall Street Journal) и другие международные СМИ (Guardian, Telegraph,) пишут, что сенат США не смог ограничить дебаты по законопроекту о временном финансировании правительства, госучреждения находятся под угрозой закрытия.

Если документ о финансировании правительства не будет принят до полуночи (07.00 по Киеву субботы), государственные учреждения будут вынуждены закрыться. США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать в отсутствие бюджета.

Голосование продолжается. Но уже сейчас очевидно, что сторонникам законопроекта не удастся набрать 60 голосов, которые необходимы для ограничения времени дебатов и постановки документа на окончательное голосование.

"Приостановка деятельности правительства США кажется гарантированной после того, как голосование по законопроекту о временном финансировании правительства провалилось из-за демократов и некоторых республиканцев", — пишет Washington Post.

Huffington Post напоминает о последствиях "шатдауна": "Сезон простуд – это худшее время для приостановки работы правительства", пишет газета. Guardian напоминает, что эта приостановка работы правительства может стать первой за четыре года.

Twitter и еще 13,5 тысяч ботов, пишущих о выборах в США

Мировые СМИ (Guardian, Huffington Post, Los Angeles Times, New York Daily News, Wall Street Journal, USA Today) пишут, что Twitter выявил новые аккаунты, связанные с Агентством интернет-исследований (IRA), и якобы базирующиеся в России "автоматизированные аккаунты", публикующие контент о президентских выборах в США 2016 года.

"Мы обнаружили дополнительные 1062 аккаунта, связанные с Агентством интернет-исследований", — говорится в сообщении Twitter. Данные аккаунты были заблокированы. Компания также сообщила, что выявила несколько новых "ботов", якобы делавших публикации о выборах в США 2016 года.

"Мы выявили 13,5 тысячи дополнительных аккаунтов, в общей сложности 50,3 тысячи аккаунтов…мы считаем, что они связаны с Россией и публиковали связанный с выборами контент в ходе выборов", — говорится в блоге Twitter.

В Twitter также сообщили, что компания разослала электронные письма с уведомлениями 677,8 тысячи американцев, которые подписаны на подобные аккаунты, поделились их публикациями или поставили отметку "нравится". При этом компания не уточняет, какого рода были эти уведомления.

"Twitter: Русских "троллей" было больше, чем мы думали", — с таким заголовком о публикации компании пишет USA Today.

New York Daily News делает упор на то, что "около 700 тысяч американцев продвигали русских ботов".

Трамп продлил действие закона о слежке

В центре внимания зарубежной прессы заявление Дональда Трампа о том, что он подписал акт, на шесть лет продлевающий закон о наблюдении за иностранными гражданами.

"Это не тот же закон о слежке за иностранцами, которым неверно злоупотребляли во время выборов", — цитирует газета Washington Times американского лидера.

До принятия закона Трамп заявлял, что закон дал возможность для слежки за ним во время предвыборной гонки, отмечает газета Politico, однако позднее заявлял о поддержке закона.

В то же самое время закон вызывал дебаты в конгрессе из-за неизменных опасений, что он даст право спецслужбам вмешиваться в частную жизнь американских граждан. Закон, в частности, разрешает правительству получать доступ к коммуникациям иностранцев за рубежом — "другими словами, федеральное правительство может без ордеров проводить обыски и собирать материалы", пишет британская газета Independent.

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Американское правительство представило закон в 1978 году, однако широкую известность применяемые инструменты слежки получили после разоблачений экс-сотрудника ЦРУ АНБ Эдварда Сноудена в 2013 году, отмечает издание.

"Единственное, о чем жалеет Трамп – он бы хотел, что бы конгресс сделал программу по слежке постоянной", — ссылается на заявление президента США газета USA Today.

Смерть Тома Петти

Полиция Лос-Анджелеса обнародовала причину смерти скончавшегося в США в начале октября известного американского рок-музыканта Тома Петти, пишут многие зарубежные СМИ.

В начале октября Петти обнаружили в его доме без сознания, его немедленно отвезли в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения, однако спасти 66-летнего музыканта не удалось.

Согласно новым данным, музыкант погиб от передозировки лекарственных средств. В организме певца были найдены следы сильнодействующих болеутоляющих и антидепрессантов – опиоиды фентанил и оксикодон, седативного средства и препарата для снятия тревоги, пишет New York Times. Одновременный прием лекарств вызвал остановку сердца.

Как сообщают СМИ, Петти страдал сразу от нескольких заболеваний – проблем в коленях, эмфиземы в легких, а в последнее время жаловался на перелом бедра. "Боль была невыносимой и стала причиной чрезмерного применения препаратов", — цитирует газета Guardian заявление семьи музыканта.

Американская группа Tom Petty and the Heartbreakers, фронтменом которой являлся Петти, получила популярность в 1970-х годах. Как отмечает пресса, тяжелыми испытаниями для музыканта стали развод, героиновая зависимость и последующая депрессия. Однако Петти активно боролся с зависимостью и болезнью, а за свою более чем 40-летнюю карьеру продал около 80 миллионов записей по всему миру.