Доклад о гуманитарных последствиях конфликта в Украине рассмотрят в ПАСЕ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Доклад литовского парламентария Игидиуса Варейкиса о "гуманитарных последствиях войны в Украине" будет рассмотрен во вторник, 23 января, в рамках зимней сессии в ПАСЕ.

В проекте доклада, поступившем в распоряжение РИА Новости, "особое внимание" уделяется потребностям перемещенных лиц в результате войны и присоединения Крыма к России. "Принятие комплексной стратегии ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), направленной на обеспечение их политических и социальных прав и их интеграцию, должно стать одним из приоритетов правительства Украины", — уверен докладчик.

В проекте своего документа парламентарий отмечает, что "Парламентская ассамблея встревожена гуманитарной ситуацией в результате войны на востоке Украины и присоединением Крыма к Российской Федерации".

По его данным, "более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи".

"Вооруженный конфликт унес жизни более 10 тысяч человек. Число людей, получивших ранения во время войны, превысило 24 тысячи",- заявляет литовский парламентарий.

По утверждениям парламентария, "более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона людей ищут убежища в стране".

В проекте документа заявляется, что Ассамблея "особенно обеспокоена тревожной гуманитарной ситуацией" на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях, а также утверждается, что она усугубляется из-за ограничений, налагаемых "незаконными вооруженными группами" на свободу передвижения и доступ к гуманитарной помощи.

"У пострадавшего населения возникают проблемы, связанные с отсутствием безопасности, проблемы с водоснабжением и энергоснабжением, а также проблемы с доступом к социальным пособиям и медицинскому обслуживанию", — говорится в проекте доклада.

"Ассамблея принимает к сведению первое чтение украинского парламента законопроекта об особенностях государственной политики, направленной на обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой области и Луганске", — отмечается в проекте.

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По мнению докладчика, этот текст определяет государственную политику, "направленную на восстановление суверенитета Украины на временно оккупированных территориях", и способствует защите прав и свобод граждан Украины, проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей.

В проекте доклада также заявляется, что Ассамблея сожалеет о том, что со "времени принятия ее резолюции 2067 (2015) не было достигнуто существенного прогресса в обмене и освобождении лиц, захваченных во время войны в Украине".

В проекте доклада литовского парламентария содержится призыв ко "всем воюющим сторонам" уважать гражданский характер инфраструктуры и обеспечивать защиту гражданских лиц и их полный доступ к основным услугам.

Парламентарий также призывает "освободить и обменять всех военнопленных и захваченных лиц во время войны и обменять все останки погибших". Варейкис также выступает за создание совместной рабочей группы для решения проблемы пропавших без вести лиц, в которую войдут представители Украины, Российской Федерации, МККК, а также представители Донецка и Луганска.

Он также высказывается за открытие новых контрольно-пропускных пунктов, в частности, контрольно-пропускной пункт в поселении Золотое Луганской области.

В проекте своего документа парламентарий призывает российские власти "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и перестать признавать паспорта и другие документы, в том числе судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Также он заявляет, что нужно обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму. Кроме того, Варейкис выступает за снятие "запрета на меджлис крымских татар (организация запрещена в России) и запрет на выступление его лидеров…".

При этом литовский парламентарий высказывается за обеспечение "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственным организациям по защите прав человека". Он также призывает "полностью выполнить все просьбы, содержащиеся в резолюциях 2132 (2016) и 2133 (2016) Ассамблеи.

В проекте документа также содержится и призыв к украинским властям "привести Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного права и международного уголовного права". Докладчик просит "как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, что позволит эффективно расследовать конкретные случаи нарушений международного гуманитарного права во время войны в Украине".

Варейкис также выступает за освобождение "всех российских заключенных и лиц, захваченных незаконными вооруженными группами из Донецкой и Луганской областей, и заключенных в тюрьму в Украине в ходе войны при уважении их прав и свобод…". Парламентарий предлагает Киеву принять законодательство о действиях по гуманитарному разминированию. Он также выступает за пересмотр закона о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию такой помощи пострадавшим от войны районам.

Он считает необходимым "предоставить необходимые финансовые ресурсы местным администрациям, отвечающим за оказание помощи перемещенным лицам и другим жертвам войны". Также в проекте доклада предлагается "принять государственную программу помощи семьям пропавших без вести и захваченных во время войны в Украине…", включая национальную программу психологической помощи солдатам и гражданским лицам, страдающим от посттравматического стрессового расстройства.

Помимо обеспечения механизмов, гарантирующих право голоса для внутренне-перемещенных лиц на выборах, Варейкис высказывается за предоставление "гражданам Украины информации о процедурах легализации и международной защиты мигрантов и просителей убежища в Европе". В проекте своего документа парламентарий призывает Киев "гарантировать право на достойное жилье и решать жилищные проблемы в рамках долговременных решений, разработанных для ВПЛ".

Докладчик от лица Ассамблеи "призывает Банк развития Совета Европы разработать доступные кредитные программы для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей в Украине, в том числе ВПЛ, нуждающихся в постоянном жилье, реконструкции и укрепления здоровья и образования в самых разрушенных районах".

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Он также "призывает государства-члены Совета Европы обеспечить справедливое и недискриминационное рассмотрение заявлений о международной защите украинских граждан в Европе с учетом всех отдельных ситуаций, в частности, конкретных потребностей отдельных лиц уязвимых людей, спасающихся от войны или репрессий".

"Ассамблея призывает международное сообщество созвать международную гуманитарную конференцию по Украине для сбора средств для плана гуманитарной помощи и разработки стратегий координации гуманитарной помощи", — отмечается в проекте документа.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.