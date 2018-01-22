Геращенко: стыдно, что в ПАСЕ закрывают глаза на пытки в Донбассе

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд превзошел сам себя в своем заявлении о санкциях против России, заявила первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

Ягланд в выступлении в ПАСЕ, отметил, что, по его мнению, пришло время для гармонизации отношений внутри Совета Европы и возвращение "на борт" организации России.

"Генсек СЕ Янгланд, которого украинские эксперты назвали самым большим дипломатическим разочарованием 2017 года, в своей речи в ПАСЕ пошел еще дальше, чем обычно, и заявил, что аннексия и оккупация не могут быть основанием для санкций. Мол, только прямые нарушения 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, такие, как смертная казнь, пытки, принудительный рабский труд. Неужели до Страсбурга не доходят новости из Украины?" — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, на неподконтрольных территориях Донбасса "возвращен советский уголовный кодекс", который, как она утверждает, предполагает смертную казнь, пытки и насильственный труд.

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"Так стыдно, что и европейские коллеги делают вид, что этого не знают. Но наша миссия — как бы им ни было неприятно это слышать — каждый раз будет напоминать и об их лояльность к пыткам, если они это поддерживают", — заявила вице-спикер.

Facebook Ирины Геращенко Ирина Геращенко о заявлении Турбьерна Ягланда

Она констатировала, что это будет очень тяжелая сессия ПАСЕ и тяжелый год, поскольку, по ее словам, "многие европейцы стремятся закрыть глаза на очевидные вещи, забывая о ключевых ценностях — право на жизнь".

"Но мы, украинская делегация, не собираемся плыть по течению и дать возможность забыть о Крыме и Донбассе, заговорить эти темы. Мы не позволим закрыть глаза на насилие, изнасилования, пытки, издевательства, незаконное содержание, неуважение к территориальной целостности и суверенитету, вопиющее нарушение прав человека — все, что стало нормой на оккупированных Россией территориях", — написала политик.

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Как отмечалось, Ягланд считает, что возвращение России в ПАСЕ будет способствовать гармонизации деятельности Совета Европы и его следует реализовать к 70-летию создания СЕ (2019). ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в 2014 году из-за ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что нардеп от фракции БПП Владимир Арьев избран вице-президентом ПАСЕ.