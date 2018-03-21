Антипатия к украинцам. ЕС уже готов приструнить Варшаву - Лесничий

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Польше усиливаются антиукраинские настроения: сейчас они — максимальные за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса польского Центра исследования общественного мнения. Согласно полученным данным, каждый четвертый респондент положительно относится к украинцам, тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.

Почему так происходит и как такие настроения реализуются в быту, в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно поляки стали гірше ставитись до українців і чому?

— Якщо брати це соціологічне опитування, то дійсно, відповідно до попередніх досліджень, відсоток тих, хто негативно ставиться до українців, він дещо зріс. Але тут заспокоює той фактор, що показник такої ксенофобії у поляків зріс відповідно до практично усіх націй, які знаходяться навколо Польщі, це стосується і росіян, і ромів, і всіх інших. При тому, скажемо так, ставлення у поляків до українців, воно не найгірше, якщо брати сусідів. І звісно, що цьому є багато пояснень. По-перше, в основному, погіршення ставлення до інших націй, до українців зокрема, виявили респонденти невеличких міст і з досить низьким рівнем освіти, тобто це так знаний отой консервативний електорат, далекий від урбанізації, той, який користується в своїх уподобаннях і дізнається про світ не з Інтернету в основному, а з телебачення, а телебачення транслює певні речі, які нав'язують політики. Ні для кого не секрет, що польські політики і керівна партія зокрема, вона грає на цих почуттях поляків, і, відверто кажучи, з одного боку політики говорять те, що хочуть почути люди, так само люди говорять і думають таким чином, який їм нав'язує лейтмотив і інформаційний фон, скажімо так, риторика політиків.

Можна сказати, що офіційна Варшава свідомо нагнітає антиукраїнські настрої?

— І офіційна Варшава в тому числі, згадаємо закон про Інститут національної пам'яті і все, що там говориться, але є багато в чому і впливи, я чомусь не сумніваюсь, на отакі от думки поляків і певної частини радикалів, які влаштовують там антиукраїнські акції з одного боку, а з іншого боку, в Україні тут теж ми бачимо анти польські провокації. Якщо казати глибше, то десь подібним чином ситуація зараз розвивається по всьому світу, починаючи від США, де були такі ксенофобські настрої, які зіграли вирішальну роль в тому, що вони привели на вибори ті маси консервативних американців і таких, які ніколи не брали участь у виборах. Те саме ми спостерігаємо зараз і в Європі. І в Італії нещодавні вибори це показали, і Угорщина так налаштована, і Польща… Цей виток, він, можливо, є історичним, історично зумовленим, а можливо, я чомусь не сумніваюсь, що це відбувається не без участі певних спецслужб, якщо зайти вже в ту ж конспірологію, то в тому числі і тролей у соціальних мережах, а хто за ними стоїть? Дехто каже, що за ними стоїть Росія, і в цьому питанні зараз вже розбираються, зокрема, і американська судова система і прокуратура. Дійсно, якщо або так активно працювати на провокацію і роздмухувати ксенофобські настрої, то суспільство це все прийме за чисту монету і значною мірою всі історичні негаразди, які були колись в українців з поляками, якщо їх піднімати постійно, то це стане частиною інформаційного лейтмотиву і політичного зрештою, і буде відображатися на думках громадян, це стосується і поляків, звичайно.

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Як антиукраїнські настрої виявляються на практиці? УНИАН Не по-соседски. Новые ультиматумы Киеву от Венгрии и Польши

— На практиці наступне. Коли ти не стикаєшся з якоюсь нацією або з кимось, то ти про це і не думаєш. Якщо в Польщі працює, за деякими даними, близько 2 мільйонів українців, це колосальна цифра, тобто поляки у повсякденному житті стикаються з українцями, і, знаєте, з одного боку, це робоча конкуренція, завжди, якщо якийсь соціальний прошарок або національний прошарок відбирає в тебе робочі місця, якщо, це не секрет, що українці там заробляють менше, ніж поляки, тобто серйозно конкурують з поляками за робочі місця, в цьому зв'язку звичайно, що буде і відповідне ставлення. Тим більше, якщо воно підігрівається польською владою. Тим більше, якщо повсякчас піднімають історичні питання. І в побуті нерідко, знову ж таки, як свідчать опитування, інтелігентні люди, люди освідченні, жителі великих міст, вони є урбанізованим населенням, вони є освідченими, вони багато подорожують, в них ксенофобські настрої звісно що меншою мірою проявляються. Маленькі містечка, тим більше, на рівні повсякденного життя, вони виявляють більш негативне ставлення до всіх націй, і це — класичний консервативний електорат у всіх країнах світу, і він виявляє значну ксенофобію. Навіть якщо в Україні зробити подібне дослідження, в Румунії, у Франції, в Англії, в Росії, вони скрізь будуть більш консервативні, ксенофобські виявляти погляди, ніж містяни, ніж освідченні містяни.

Наскільки українці захищені у Польщі? Що українська влада, МЗС зокрема, робить для того, щоб захистити наших співгромадян на території інших держав?

— Польща це країна ЄС, і в ЄС історично, класично, права людини і взагалі культура, вона є досить високою, через те не можна сказати, що ці настрої, вони однозначно проявляються якимось таким негативним, злочинним чи якимось дискомфортним чином до українців, що обов'язково є такий прояв. Звісно, що ми час від часу чуємо якісь сигнали, що в якомусь там супермаркеті просять якось не так ставитись до українців, як до когось іншого, але це дуже поодинокі випадки. Звісно, медіа їх висвітлюють, хочуть із цього зробити сенсацію, але правила тут немає. Все таки ЄС до права людини і до толерантності ставлення до будь-якої нації дуже строго відноситься, і якщо це буде, не дай боже, як правило, і навіть поодинокі випадки, ЄС буде попереджати ці явища. І наскільки мені відомо, з боку ЄС вже є енні заяви і попередження в бік поляків стосовно, так би мовити, поведінки влади в цьому напрямку і загалом стосовно таких от проявів в політиці, в правовій системі. Тобто ЄС ці речі досить ефективно регулює, і в ЄС, і в Польщі зокрема якнайменше це може мати якийсь практичний вияв, тому що це буде не сприйнято колегами по ЄС, як мінімум, а як максимум за це будуть серйозні санкції, за це серйозно будуть наказувати.

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К слову, глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка в эфире "ГС" заверил, что конфликта между украинцами и поляками в регионе нет.

А директор Международной рекрутинговой группы "Global-Job-Gate" Анетт Гузек-Рошик сообщила, что у украинцев при трудоустройстве в Польше условия лучше, чем у самих поляков.