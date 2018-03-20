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    Президент Польши не поздравит Путина с победой на выборах

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (116)

    (обновлено: )38025
    Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Анджей Дуда "не считает, что это (победа Владимира Путина на выборах президента РФ - ред.) хороший момент для поздравлений".
    Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
    Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ, но не исключено, что он поздравит его с инаугурацией, заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 67,4%.

    "Президент не вышлет поздравлений господину президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России", — сказал Щерский. Он уточнил, что Дуда "не считает, что это хороший момент для поздравлений".

    При этом Щерский не исключил, что Дуда направит "формальные, дипломатичные поздравления" по случаю инаугурации.

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