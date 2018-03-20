Хроника 19 марта: Путин снова президент, Савченко vs Луценко, "снежные" выходные в Днепре

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 19 марта, в Раде был зарегистрирован законопроект о непризнании выборов президента РФ, президент Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права", предложил изменить закон о гражданстве, и внес в Раду неотложный проект закона о валюте. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Раде зарегистрирован законопроект о непризнании выборов президента РФ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации, сообщается на сайте парламента. 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов, победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.

Порошенко сделал заявление по выборам президента России в Крыму facebook.com/artem.shevchenko Посольство РФ в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Кадры МВД

Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права". "Так называемые выборы в Крыму — еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение 70-ти лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт. Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

Читайте также: Соцсети о выборах президента РФ в Украине: это стыд какой-то



Раде предложили изменить закон о гражданстве

Президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве. По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, документ предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы.

Савченко подала жалобу на Луценко с требованием его отставки

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко обвинила генерального прокурора Украины Юрия Луценко в нарушении присяги и заявила, что подала президенту прошение об отставке генпрокурора. Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Порошенко внес в Раду неотложный проект закона о валюте

Президент Петр Порошенко внес в понедельник в Верховную Раду проект закона "О валюте", он определен главой государства как неотложный. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента. Текст проекта и сопроводительные документы в настоящее время отсутствуют. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на валютном рынке не ожидается серьезный колебаний курса гривны.

Луценко рассказал владельцам "Новой почты" о пересылке наркотиков

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник провел встречу с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым, сообщается в Facebook Луценко. Генпрокурор сообщил, что ознакомил Вячеслава Климова "с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ". Ранее владельцы предприятия сообщили об обысках в отделениях "Новой почты".

Из-за снегопадов жителей Днепра отправили на выходные

Власти Днепра рекомендовали учебным заведениям и бюджетным организациям объявить 20 и 21 марта выходными днями в связи с обильными снегопадами, сообщил мэр города Борис Филатов. За ночь 19 марта в Днепре выпало рекордное количество снега. Горожане жалуются на отсутствие общественного транспорта. В довершение к снежному коллапсу в городе прорвало теплотрассу.

Масштабный пожар на крупнейшем рынке Украины

На Калиновском рынке в Черновцах в понедельник, 19 марта, произошел крупный пожар. Уточняется, что горела та часть рынка, где продают ковры. Площадь возгорания — более 500 квадратных метров, сообщили спасатели. По данным СМИ, предприниматели всеми силами пытались спасти свой товар, из-за чего один человек травмировал ногу — его забрала "скорая".

Взрыв в киевской многоэтажке

В одной из многоэтажек в Оболонском районе Киева произошло ЧП: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка, и прогремел взрыв, предположительно — осколочной гранаты. Вероятной причиной конфликта, в ходе которого взорвалась граната, был визит к местному жителю коллекторов, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

Под посольством Украины в Польше сожгли портреты Бандеры и Шухевича

Польские националисты устроили митинг под украинским посольством. В протесте приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря. Во время демонстрации радикалы сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича. Посольство Украины в Варшаве осудило манифестацию польских националистов под зданием дипмиссии в Варшаве, которая состоялась накануне вечером.

Читайте также: Кто кого? Климкин и международная арена



Глава МИД Венгрии озвучил новую порцию требований и претензий к Украине

Венгрия требует от Киева внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он также подчеркнул, что в противном случае его страна будет блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО. По его словам, "тот факт, что такая страна, как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории".

День клиента только еще начинает завоевывать известность в мире. Впервые он отмечался 19 марта 2010 года. Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество.