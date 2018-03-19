Собчак попросила Путина помиловать украинцев Сенцова и Кольченко

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты России Ксения Собчак на встрече в Кремле передала президенту России Владимиру Путину папку с именами и фамилиями политзаключенных, которых она просит помиловать. Об этом сообщается на сайте политика.

"Действующий президент пообещал рассмотреть ее прошение", — говорится в сообщении.

В списке Собчак 16 фамилий политзаключенных, двое из которых граждане Украины — Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Также Собчак просит о помиловании россиян, осужденных за госизмену, экстремизм, "применение насилия" к полицейскому, наркотики и тому подобное.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин победил со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.