Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента РФ

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, сообщила пресс-служба правительства ФРГ со ссылкой на телеграмму главы германского правительства.

"Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации", — цитирует телеграмму пресс-служба кабмина ФРГ.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин победил со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Телеведущая Ксения Собчак набирает 1,67%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. За Бориса Титова проголосовали 0,76%, у Максима Сурайкина 0,68%, а у Сергея Бабурина — 0,65%.

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Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".