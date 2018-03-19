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    Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента РФ

    (обновлено: )19230
    Канцлер Германии Ангела Меркель в телеграмме поздравила главу российского государства Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации.
    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, сообщила пресс-служба правительства ФРГ со ссылкой на телеграмму главы германского правительства.

    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Триумф Путина: итоги голосования на выборах президента РФ

     

    "Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации", — цитирует телеграмму пресс-служба кабмина ФРГ.

    На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин победил со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    Телеведущая Ксения Собчак набирает 1,67%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. За Бориса Титова проголосовали 0,76%, у Максима Сурайкина 0,68%, а у Сергея Бабурина — 0,65%.

    Смотрите также инфографику: Выборы президента РФ. Кто впереди

    Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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