Макрон обсудил с Путиным ситуацию в Украине

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник обсудил ситуацию в Украине, а также Сирию, сообщает Елисейский дворец.

Макрон добавил, что Франция твердо придерживается принципов суверенности и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Он призвал к эффективному и скорейшему исполнению минских соглашений.

"В связи с Сирией президент Республики поделился своей серьезной озабоченностью ситуацией в Африне и Восточной Гуте. Он призвал Россию сделать все, что в ее силах, чтобы прекратить вооруженную борьбу и потери среди мирного населения", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.