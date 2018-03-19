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    В мире

    Макрон обсудил с Путиным ситуацию в Украине

    (обновлено: )101482
    В ходе телефонного разговора президенты Франции и России обсудили ситуация в Украине и выполнение минских договоренностей.
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник обсудил ситуацию в Украине, а также Сирию, сообщает Елисейский дворец.

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    Макрон добавил, что Франция твердо придерживается принципов суверенности и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Он призвал к эффективному и скорейшему исполнению минских соглашений.

    "В связи с Сирией президент Республики поделился своей серьезной озабоченностью ситуацией в Африне и Восточной Гуте. Он призвал Россию сделать все, что в ее силах, чтобы прекратить вооруженную борьбу и потери среди мирного населения", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

    Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

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