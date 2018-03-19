А что, Аваков - агент Путина?

Геворг Мирзаян – для РИА Новости Украина

Граждане везде

Голосование на президентских выборах 18 марта было знаковым – общество им как бы отвечало на политику международного давления, осуществляющуюся в отношении Российской Федерации. Неудивительно, что на избирательные участки пришло множество россиян, в том числе за рубежом – явка составила весьма высокие 67%. И более 76% из пришедших проголосовали за Путина.

В день голосования по соцсети гуляли фото из Бишкека, Еревана, Риги, Парижа и многих других иностранных городов, где у российских учреждений выстраивались вполне такие позднесоветские очереди – сотни граждан стояли для того, чтобы выполнить свой именно гражданский долг.

Однако в Украине (где на консульском учете у российских дипломатов стоит около 72 тысяч россиян) благодаря украинской власти очередей не было. Ни в посольстве РФ в Киеве, ни в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Киев устами министра внутренних дел Арсена Авакова поставила России условие: если выборы президента будут проходить на «оккупированных территориях» (то есть в Крыму), то тогда Киев принимает решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины, на территории дипломатических миссий Российский Федерации. Соответственно, 18 марта украинские правоохранители огородили российские дипучреждения и пускали туда только сотрудников по дипломатическим паспортам.

Закон? А что это?

Действия Авакова, конечно, абсолютно неправомерны. Во-первых, это вообще не его епархия – работой дипучреждений занимается Министерство иностранных дел во главе с господином Климкиным. Хотя, конечно, МИД Украины поддержал всесильного Авакова, назвав его позицию "сознательной и скоординированной".

Во-вторых, решение министра прямо противоречит Венской Конвенции о дипломатических cношениях, согласно которой принимающая сторона обязуется не мешать работе дипучреждений. Даже если очень расширенно трактовать 59-ю статью, где говорится об обязанности охранять эти учреждения, на которую ссылается украинский МИД. "Сами россияне обращались неоднократно с тем, чтобы усилить безопасность во время проведения выборов. Вот сейчас Министерство внутренних дел как раз и занимается обеспечением безопасности дипломатических учреждений", — цинично заявила пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

Но обеспечение безопасности – это недопущение нападения или блокирования дипучреждений, а не препятствование их работе. Если Киев не хочет, чтобы они нормально работали, то нужно либо официально закрывать консульства, либо разрывать отношения и закрывать вообще все учреждения.

Однако, как ни странно, абсолютно незаконное решение украинских властей во главе с Аваковым сыграло в пользу России.

Ситуацию необходимо рассматривать с точки зрения принципа меньшего зла. Если бы не было решения украинских властей, если бы россияне пошли на участки, то там наверняка произошли бы столкновения с украинскими неонацистами (которые проводили "перфомансы" возле дипучреждений). При полном попустительстве полиции россиян бы под камеры калечили и избивали. После чего Москве пришлось бы крайне жестко реагировать – самой разрывать дипотношения, вводить санкции и предпринимать иные меры, которые на Западе, конечно, сочтут "агрессивными".

Нынешняя линия Кремля проводится по известному принципу "не тронь – вонять не будет". Российские власти понимают, что вся легитимность киевского режима зиждется на русофобии и демонизации России, поэтому стараются не давать Порошенко дровишек для разжигания его пропаганды.

Два кролика

Решение Авакова убило для России сразу двух украинских кроликов. Во-первых, оно позволило избежать насилия против граждан РФ (несколько смелых человек все же пришли к диппредставительствам, однако, не сумев войти, развернулись). Во-вторых, Киев подставился в юридическом плане, совершив откровенно противоправный акт, который Москва, конечно же, будет отыгрывать на международной арене.

Конечно, Владимир Путин выступил благородно. "Это безобразите, это нарушение всех общепризнанных международных норм", — заявил новоизбранный президент, но тут же добавил, что Россия "ничем отвечать не будет", поскольку "для нас украинский народ — это братский народ". Однако, по всей видимости, под "ответом" он понимал именно контрсанкции. В офисе омбудсмена уже дали понять, что ситуацию просто так не оставят. "Я обратилась к верховному комиссару по правам человека ООН, в Совет Европы, в БДИПЧ, ОБСЕ и глобальный альянс омбудсменов с тем, чтобы реакция наступила", — отметила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Запрет проводить выборы президента РФ в Украине станет для Москвы еще одним инструментом дипломатического давления не только на украинские власти, но и на европейских правозащитников, которые эти власти прикрывают. И если правозащитники отмолчатся (а так, скорее всего, и будет), то Москва получает прекрасную аргумент для ответа на их несправедливую критику в адрес российских властей.

Конечно, было бы здорово подкрепить этот дипломатический инструмент действиями рядовых граждан, права которых были нарушены. Россияне на Украине имеют право подавать иски против местных властей, однако, по словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, пока исков нет. Возможно, их и не будет, поскольку подача таких жалоб может вызвать серьезные проблемы с безопасностью у истцов. Надо все-таки быть реалистами.

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