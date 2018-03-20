"В интересах Кремля". В Украине отреагировали на акцию под посольством в Польше

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Польше осудило акцию польских националистических организаций с "антиукраинской пропагандой".

Как говорится в заявлении ведомства, посольство Украины в Республике Польша осуждает манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта собрались у посольства в Варшаве и произносили "антиукраинскую пропаганду".

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы", — подчеркнуло украинское посольство.

В то же время, как сообщается, к украинскому посольству пришли также поляки, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше".

Ранее сообщалось, что польские националисты под украинским посольством скандировали лозунги: "Шухевич — убийца", "Бандеровские убийцы" и держали плакаты с надписями "Бандеровец не мой брат", "StopAntipolonism, Defend the truth".