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    "В интересах Кремля". В Украине отреагировали на акцию под посольством в Польше

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    Согласно заявлению Посольства Украины в Польше, "сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля".
    МИД Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Польше осудило акцию польских националистических организаций с "антиукраинской пропагандой".

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    Как говорится в заявлении ведомства, посольство Украины в Республике Польша осуждает манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта собрались у посольства в Варшаве и произносили "антиукраинскую пропаганду".

    "Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы", — подчеркнуло украинское посольство.

    В то же время, как сообщается, к украинскому посольству пришли также поляки, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше".

    Ранее сообщалось, что польские националисты под украинским посольством скандировали лозунги: "Шухевич — убийца", "Бандеровские убийцы" и держали плакаты с надписями "Бандеровец не мой брат", "StopAntipolonism, Defend the truth".

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