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    Общество

    Националисты в Ивано-Франковске сорвали лекцию о феминизме

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    На мероприятие в книжном магазине пришли несколько парней, которые представились активистами обществ "Карпатская Сечь" и "Сокол". Радикалы заявили, что против феминизма в Украине.
    Молодые националисты из Ивано-Франковска против феминизма
    Репортер

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 19 марта, в Ивано-Франковске группа активистов радикальных организаций "Карпатская Сечь" и "Сокол" сорвали лекцию-дискуссию "Поговорим про феминитивы", которая проходила в книжном магазине "Є".

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    Читать лекцию, организованную общественной организацией "ФРИ", должна была Иванка Урда — литератор, редактор, феминистка, основательница проекта "Львовские прозаические чтения", пишет "Репортер".

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    "На мероприятие пришли несколько местных парней, которые представились активистами обществ "Карпатская Сечь" и "Сокол". Сразу стали вести себя очень раскованно, наперебой выкрикивали вопросы о феминизме, отрицали его целесообразность в Украине. Лекция быстро переросла в балаган", — пишет издание.

    Молодые националисты доказывали организаторам, что само мероприятие является бессмысленным, один из них обвинил Урду в "грантоедстве", а другой назвал лесбиянкой, потому что та поддерживает ЛГБТ-сообщество.

    Как отметил координатор мероприятий в магазине "Є" Богдан Кирсти, он догадывался, что на лекцию могут прийти гости с разными взглядами, готовился, "но конструктива все равно не получилось".

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