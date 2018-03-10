Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил иск частично - Минобороны РФ в иске, поданном в июле 2015 года, требовало от "Антонова" более 357 миллионов рублей неустойки. Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.
С первого апреля правительство РФ продлило на второй квартал действие так называемой "зимней скидки" в размере 100 долларов. С учетом падения цен на нефть "Нафтогаз" может рассчитывать на цену российского газа в районе 250-280 долларов за тысячу кубов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".