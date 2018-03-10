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    Александр Лавринович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
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    Александр Лавринович. Архивное фото
    Экс-министр назвал причину суда над Саакашвили
    17:23 11.12.2017
    542Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Александр Лавринович считает, что уголовное преследование Саакашвили направлено на минимизацию его возможностей по организации протестов в стране. По его мнению, политика вряд ли ждет обвинительный приговор.
    Александр Лавринович о своем освобождении из СИЗО. Видео
    Лавринович о том, как он не стал давать показания против Януковича 
    02:59 30.09.2017
    433
    По словам экс-министра юстиции времен президента Виктора Януковича, когда он в первый раз пришел на допрос и дал показания уже в статусе подозреваемого, он "не оправдал надежды судей".
    Александр Лавринович после освобождения из-под стражи, 27 сентября 2017
    "Система своих не сдает". Соцсети об освобождении Лавриновича
    16:53 28.09.2017
    453
    Суд отпустил Александра Лавриновича, обвиняемого в организации конституционного переворота. Министра юстиции времен экс-президента Януковича освободили из-под стражи прямо в зале суда. Как отреагировали на это событие украинцы в соцсетях?
    Александр Лавринович. Архивное фото
    В ГПУ считают, что Лавринович может сбежать из Украины
    07:39 28.09.2017
    249
    В ГПУ отметили, что уже неоднократно подчеркивали наличие риска побега Лавриновича, особенно учитывая факт, что трое подозреваемых по этому делу уже скрылись.
    Александр Лавринович в зале суда, 27 сентября 2017
    Лавринович похвалил судей, которые выпустили его из СИЗО
    05:38 28.09.2017
    279
    По словам бывшего министра юстиции, в среду он увидел увидел "реальное судебное заседание с соревнованием аргументов, с уточняющими вопросами судей, которые хотели понять".
    Александр Лавринович после освобождения из-под стражи, 27 сентября 2017
    Суд отпустил экс-министра Лавриновича из-под стражи
    20:21 27.09.2017
    1632
    Александр Лавринович и его защита смогли добиться отмены решения суда в апелляции. Ранее в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года".
    Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича в Ростове-на-Дону
    Янукович прокомментировал арест Лавриновича
    11:29 21.09.2017
    655
    По словам Виктора Януковича, "очередным "мыльным пузырем" окажется и дело, из-за которого Александр Лавринович оказался за решеткой потому, что он как министр выполнял предписанные ему законом функции".
    Суд по делу Александра Лавриновича
    Экс-министра юстиции Лавриновича арестовали без внесения залога
    16:53 16.09.2017
    868
    Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца экс-министра юстиции Александра Лавриновича по подозрению в конституционном перевороте 2010 года, а фактически - за решение судей Конституционного суда.
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Хроника 15 сентября: конференция YES в Киеве, гибель детей в одесском лагере
    09:52 16.09.2017
    565
    В Киеве прошла четырнадцатая встреча YES, проект госбюджета на 2018-й год поступил в Верховную Раду, в детском лагере в Одессе при пожаре погибли трое детей, десятки травмированы, произошел теракт в лондонском метро и стрельба у ночного клуба в Берлине.
    Суд по делу Александра Лавриновича
    "Оппоблок" считает арест Лавриновича преследованием оппозиции
    18:20 15.09.2017
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    Как отметили в партии, решение об аресте Александра Лавриновича является продолжением череды преследований оппозиционных политиков. Основания для выдвижения обвинений против экс-министра нет.
    Взрыв в лондонском метро
    Фотоитоги 15 сентября: кровавый теракт в Лондоне, YES в Киеве, арест Лавриновича 
    17:53 15.09.2017
    181Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Пострадали 19 человек.
    Суд по делу Александра Лавриновича
    Лавриновича вывезли из Печерского суда в СИЗО - СМИ
    17:18 15.09.2017
    178
    Экс-министра юстиции Александра Лавриновича вывели под конвоем на задний двор суда, посадили в автомобиль для перевозки заключенных и повезли в следственный изолятор.
    Александр Лавринович
    Лавринович прокомментировал свой арест
    16:18 15.09.2017
    594Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам экс-министра юстиции Александра Лавриновича, нужно было переключить внимание общества и создать впечатление, что идет эффективная борьба с преступностью в Украине и предыдущий преступный режим в Украине реально преследуется.
    Александр Лавринович. Архивное фото
    Лавриновича арестовали на два месяца
    15:40 15.09.2017
    1349
    Судья Печерского суда Киева Олеся Батрин удовлетворила ходатайство следователя, приняв решение о мере пресечения для Александра Лавриновича в виде содержания под стражей.
    Политэксперт Янина Соколовская
    Дело о захвате власти. Кого "назначат" виновным?
    07:36 08.09.2017
    950Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Против экс-президента Януковича в деле о конституционном перевороте будут свидетельствовать даже его приближенные, считает политический эксперт Янина Соколовская.
    Адвокат, партнер юридической компании Юскутум Денис Овчаров.
    Луценко открыл "новое дело". В ВР поищут виновных в перевороте - адвокат
    15:14 07.09.2017
    379Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Судебный процесс по обвинению в конституционном перевороте, в котором ГПУ обвиняет Виктора Януковича и Александра Лавриновича, станет первым в истории независимой Украины, ранее подобной практики не было, говорит адвокат Денис Овчаров.
    Александр Лавринович. Архивное фото
    В ГПУ сообщили детали о подозрении Лавриновичу по захвату власти
    16:05 06.09.2017
    136
    Прокурор ГПУ сообщил, что уведомление о подозрении Лавриновичу было отправлено почтой по месту жительства. Его ждут в ГПУ уже завтра, 7 сентября.
    Александр Лавринович
    Лавринович прокомментировал сообщение о подозрении в захвате власти
    12:07 06.09.2017
    548
    Лавринович пояснил, что Конституционный суд ничего не возвращал, а признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в 2004 году.
    Александр Лавринович
    Лавринович о "деле Януковича": можно говорить о госперевороте
    01:42 20.01.2017
    3563Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего министра юстиции, "если прокуроры будут утверждать, что для них Янукович был президентом, тогда они целенаправленно работают на то, чтобы доказать, что в Украине состоялся госпереворот".
    Александр Лавринович
    ГПУ направила в суд обвинение против Лавриновича
    15:11 07.10.2016
    81
    В суд направлен обвинительный акт в отношении Лавриновича, его заместителя и директора департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера Минюста.
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