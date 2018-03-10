Александр Лавринович считает, что уголовное преследование Саакашвили направлено на минимизацию его возможностей по организации протестов в стране. По его мнению, политика вряд ли ждет обвинительный приговор.
Суд отпустил Александра Лавриновича, обвиняемого в организации конституционного переворота. Министра юстиции времен экс-президента Януковича освободили из-под стражи прямо в зале суда. Как отреагировали на это событие украинцы в соцсетях?
Александр Лавринович и его защита смогли добиться отмены решения суда в апелляции. Ранее в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года".
По словам Виктора Януковича, "очередным "мыльным пузырем" окажется и дело, из-за которого Александр Лавринович оказался за решеткой потому, что он как министр выполнял предписанные ему законом функции".
Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца экс-министра юстиции Александра Лавриновича по подозрению в конституционном перевороте 2010 года, а фактически - за решение судей Конституционного суда.
В Киеве прошла четырнадцатая встреча YES, проект госбюджета на 2018-й год поступил в Верховную Раду, в детском лагере в Одессе при пожаре погибли трое детей, десятки травмированы, произошел теракт в лондонском метро и стрельба у ночного клуба в Берлине.
Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Пострадали 19 человек.
По словам экс-министра юстиции Александра Лавриновича, нужно было переключить внимание общества и создать впечатление, что идет эффективная борьба с преступностью в Украине и предыдущий преступный режим в Украине реально преследуется.
Судебный процесс по обвинению в конституционном перевороте, в котором ГПУ обвиняет Виктора Януковича и Александра Лавриновича, станет первым в истории независимой Украины, ранее подобной практики не было, говорит адвокат Денис Овчаров.
По словам бывшего министра юстиции, "если прокуроры будут утверждать, что для них Янукович был президентом, тогда они целенаправленно работают на то, чтобы доказать, что в Украине состоялся госпереворот".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".