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    Дмитрий Табачник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Дмитрий Табачник. Архивное фото
    Суд арестовал банковские счета Табачника в "Сбербанке"
    12:21 30.06.2016
    486
    Решение Печерского райсуда Киева касается денежных средств, драгметаллов, имеющихся на банковских счетах, открытых в ПАО "Сбербанк России", который находится на Владимирской, 46.
    Экс-глава Миндоходов и сборов Украины Александр Клименко
    МИД аннулировал диппаспорта Арбузова, Клименко, Богатыревой и Колобова
    17:48 26.01.2016
    520
    Всего дипломатических документов лишены 230 гражданина Украины. Среди них чиновники времен Виктора Януковича, несколько депутатов "Оппозиционного блока" и экс-мэр Киева Леонид Черновецкий.
    Дмитрий Табачник. Архивное фото
    Минфин США ввел санкции против Табачника и Захарченко
    20:57 22.12.2015
    1003
    В сообщении американского Минфина сказано, что Дмитрий Табачник "обвиняется украинским правительством в присвоении или растрате средств по Уголовному кодексу страны".
    Дмитрий Табачник. Архивное фото
    Суд арестовал имущество матери экс-министра Табачника
    18:19 20.11.2015
    318
    Согласно решения Апелляционного суда Киева, арест наложен на имущество, а именно на квартиру, земельный участок площадью 0,15 га и жилой дом общей площадью 672,7 кв. м., жилой площадью 96 кв. м.
    Виктор Янукович
    Закон об активах Януковича: атака на Кернеса и бурная имитация
    16:00 06.10.2015
    552
    Разработан законопроект, который, по мнению отдельных народных депутатов, позволит вернуть государству активы "команды Януковича". Юрист Анна Маляр убеждена, что документ противоречит Конституции, а его принятие создаст опасный прецедент.
    На месте взрыва на остановке в Броварах
    Хроника 7 июля: переговоры в Минске, взрыв на автобусной остановке в Броварах
    09:23 08.07.2015
    1301Криминализация украинского общества.
    Во вторник, 7 июля, в Минске прошло заседание трехсторонней контактной группы по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе. В этот же день в зоне АТО заработала новая пропускная система.
    Дмитрий Табачник. Архивное фото
    СБУ объявила в розыск экс-министра образования Табачника
    10:46 07.07.2015
    525Дело Ефремова. Первый пошел?
    Дмитрий Табачник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Датой исчезновения указано 8 июня 2015 года.
    Флаги Украины и Евросоюза
    Совет ЕС продлил санкции против Клюева, Табачника и Лукаш - ГПУ
    11:08 08.06.2015
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    Согласно информации Генеральной прокуратуры Украины, действие санкций в отношении Сергея Клюева продлено до 6 октября текущего года, а в отношении Елены Лукаш и Дмитрия Табачника — до 6 марта следующего года.
    Виктор Янукович-младший
    ЕС исключил из санкционного списка погибшего сына Януковича
    15:45 06.06.2015
    256
    Согласно информации, в списке санкций до 6 марта 2016 года остаются экс-министр юстиции Украины Алена Лукаш и экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, а до 6 октября 2015 года - бизнесмен Сергей Клюев.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Санкции ЕС в отношении Клюева, Табачника и Лукаш будут продлены - СМИ
    19:17 01.06.2015
    153
    Решение будет принято в пятницу по процедуре молчания (в письменной форме без обсуждения), а обнародовано оно будет в субботу в Официальном журнале ЕС, сообщил источник в Европейском Совете.
    Дмитрий Табачник. Архивное фото
    ГПУ объявила о подозрении Табачнику - Шокин
    17:54 28.05.2015
    344Дело Ефремова. Первый пошел?
    Соответствующее заявление генерального прокурора Украины прозвучало в четверг. По его словам, 29 мая о подозрении будет объявлено еще одному человеку. Кому именно, он не сказал.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ не предъявляла обвинений Табачнику и Лукаш - нардеп
    09:42 28.05.2015
    114Дело Ефремова. Первый пошел?
    Егор Соболев сообщил, что с Анной Гопко направил запрос в ГПУ, однако как следует из полученного ответа, у Табачника и Лукаш до сих пор нет проблем с украинским законодательством.
    Дмитрий Табачник. Архивное фото
    В Минобразования заявили, что передали все документы по Табачнику в ГПУ
    05:55 26.05.2015
    76Дело Ефремова. Первый пошел?
    В Минобразования на упреки ГПУ заявили, что всю имеющуюся документацию по деятельности экс-министра на выполнение требований постановления следственного судьи предоставили "добровольно и без проволочек".
    Сергей Клюев
    ГПУ не предъявляла обвинений Клюеву, Лукаш, Табачнику и Януковичу-младшему
    12:34 27.04.2015
    161Дело Ефремова. Первый пошел?
    Заместитель генерального прокурора сообщил, что из санкционного списка Евросоюза подозрения не оглашались четырем бывшим чиновникам. Среди них уже покойный Виктор Янукович-младший.
    Дмитрий Табачник - торжественное открытие российско-украинской гимназии в Киеве
    Табачник прилетал в Киев на допрос, но уже вернулся в Израиль - СМИ
    03:50 04.03.2015
    1542Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    В СБУ отмечают, что у прокуратуры есть несколько уголовных производств в отношении Табачника, однако доказательств пока не достаточно, чтобы объявить ему подозрение.
    Табачник в Киеве. Видео
    Прибытие экс-министра образования Табачника в Украину 
    08:10 01.03.2015
    1436Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Против Дмитрия Табачника в СБУ и Генпрокуратуре были открыты уголовные производства по хищениям на завышенных ценах на закупку учебников и по махинациям с собственностью министерства образования.
    Дмитрий Табачник
    Экс-министр образования Табачник вернулся в Украину - Геращенко
    20:28 28.02.2015
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    Против Табачника в СБУ и Генпрокуратуре были открыты уголовные дела по хищениям на завышенных ценах на закупку учебников и по махинациям с собственностью министерства образования.
    Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко
    СБУ: Захарченко и Проскуряков причастны к хищению у государства почти $20 млн
    13:55 08.10.2014
    187
    Кроме того, бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника подозревают в злоупотреблении должностным положением.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Нерушимый Блок Порошенко: дети богов, жены героев, братья народа
    14:52 01.10.2014
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    "Результаты выборов-2014 будет сложно отличить от итогов избирательной кампании-2012. Разве только депутатов с донецкой пропиской станет меньше, а остальные...", пишет Александр Матюшенко.
    Дмитрий Табачник
    Парламент подтвердил увольнение главы Минобразования Табачника
    18:20 24.02.2014
    22Кадровые перестановки в правительстве
    Парламент Украины в понедельник повторно проголосовал за отстранение Дмитрия Табачника от исполнения обязанностей министра образования и науки.
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