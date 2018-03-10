Разработан законопроект, который, по мнению отдельных народных депутатов, позволит вернуть государству активы "команды Януковича". Юрист Анна Маляр убеждена, что документ противоречит Конституции, а его принятие создаст опасный прецедент.
Согласно информации Генеральной прокуратуры Украины, действие санкций в отношении Сергея Клюева продлено до 6 октября текущего года, а в отношении Елены Лукаш и Дмитрия Табачника — до 6 марта следующего года.
Согласно информации, в списке санкций до 6 марта 2016 года остаются экс-министр юстиции Украины Алена Лукаш и экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, а до 6 октября 2015 года - бизнесмен Сергей Клюев.
В Минобразования на упреки ГПУ заявили, что всю имеющуюся документацию по деятельности экс-министра на выполнение требований постановления следственного судьи предоставили "добровольно и без проволочек".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".