Согласно информации, в списке санкций до 6 марта 2016 года остаются экс-министр юстиции Украины Алена Лукаш и экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, а до 6 октября 2015 года - бизнесмен Сергей Клюев.
Младший сын экс-президента Виктора Януковича родился 16 июля 1981 года в Енакиево Донецкой области. Янукович-младший был нардепом трех созывов Рады и первым вице-президентом Автомобильной федерации Украины.
Сообщения о смерти сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, якобы утонувшего на Байкале, получают подтверждения. Впрочем, в то же время, фальшивкой оказалось видео, якобы зафиксировавшее момент провала.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".