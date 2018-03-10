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    Виктор Янукович (младший)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Допрос В. Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года
    Российских журналистов не пустили на допрос Януковича в Киеве
    13:58 25.11.2016
    372Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    СБУ не рекомендует аккредитовать представителей российских СМИ, объяснила причину отказа и.о. руководителя пресс-службы судебной власти Украины Валентина Пастухова.
    Экс-президент Украины Виктор Янукович со своим младшим сыном. Архивное фото
    Мочанов сообщил новые подробности гибели младшего сына Януковича
    02:56 27.10.2016
    2295
    По данным Алексея Мочанова, сын бывшего президента, оказавшись под водой, не смог сориентироваться и выбраться из-за того, что лед был абсолютно прозрачным.
    Президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров. Архивное фото
    Янукович и Азаров остаются гражданами Украины - ГПУ
    15:49 20.09.2016
    716
    Как сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины, данных о смене гражданства экс-президентом и экс-премьером нет, "поэтому они остаются украинскими гражданами".
    Виктор Янукович-младший
    Суд ЕС снял санкции с покойного сына Януковича
    01:52 04.08.2016
    506
    Все расходы по делу несет Совет ЕС в пользу супруги сына экс-президента Ольги Янукович. В конце мая 2015 года Европейский союз исключил из санкционного списка Виктора Януковича-младшего.
    Юрий Луценко
    Луценко: ГПУ изучит оффшоры Иванющенко
    18:49 30.05.2016
    625Дело Новинского. Прикосновенен
    Как заявил глава ГПУ Юрий Луценко, в отношении Юрия Иванбщенко есть несколько производств, в частности, в панамском списке есть более 10 оффшоров, которые связаны с господином Иванющенко.
    Николай Азаров
    Януковича не позовут в "Комитет спасения Украины" - Азаров
    13:40 03.08.2015
    387
    Со своей стороны депутат Верховной Рады седьмого созыва Игорь Марков сказал на пресс-конференции, что Янукович виноват в нынешнем кризисе не меньше, чем действующая украинская власть.
    Виктор Янукович-младший
    ЕС исключил из санкционного списка погибшего сына Януковича
    15:45 06.06.2015
    256
    Согласно информации, в списке санкций до 6 марта 2016 года остаются экс-министр юстиции Украины Алена Лукаш и экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, а до 6 октября 2015 года - бизнесмен Сергей Клюев.
    Могила сына Януковича. Видео
    Табличку с именем и годами жизни установили на могиле сына Януковича 
    01:52 28.04.2015
    1353
    Участок кладбища, на котором похоронен Виктор Янукович-младший, недоступен для посещения. Как отмечает местные СМИ, территорию, обнесенную ранее каменным забором, закрыли еще и калиткой.
    Сергей Клюев
    ГПУ не предъявляла обвинений Клюеву, Лукаш, Табачнику и Януковичу-младшему
    12:34 27.04.2015
    161Дело Ефремова. Первый пошел?
    Заместитель генерального прокурора сообщил, что из санкционного списка Евросоюза подозрения не оглашались четырем бывшим чиновникам. Среди них уже покойный Виктор Янукович-младший.
    Виктор Янукович-младший
    Янукович-младший выехал на тонкий лед ради забавы и селфи - СМИ
    03:30 28.03.2015
    1169Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Когда машина уходила в воду, Янукович-младший, по данным СМИ, успел приоткрыть свою дверь, однако авто накренилось на левую, водительскую сторону.
    По информации СМИ, Виктора Януковича-младшего похоронили в Севастополе. На фото, предположительно, могила младшего сына экс-президента Украины
    В Крыму могилу сына Януковича охраняет собака
    09:52 27.03.2015
    40735Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    По словам севастопольцев, посещающих Свято-Никольский храм и некрополь, раньше на кладбище не было ни замков, ни собаки.
    Предполагаемая могила Виктора Януковича-младшего в Севастополе
    Александр Янукович рассказал, почему его брата похоронили в Крыму
    14:29 24.03.2015
    9062Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Брат Виктора Януковича-младшего объяснил причины, по которым сын экс-президента был похоронен в Крыму: тут живет его мать и Виктор любил Крым при жизни.
    Виктор Янукович-младший. Архивное фото
    Януковича-младшего похоронят в Ялте - источник
    16:25 23.03.2015
    2174Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Один из крымских друзей погибшего сообщил РИА Новости, что отпевание сына экс-президента состоится завтра в одном из храмов Севастополя, а похороны в среду в Ялте.
    Виктор Янукович-младший. Архивное фото
    Виктор Янукович-младший. Справка
    14:31 23.03.2015
    4380Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Младший сын экс-президента Виктора Януковича родился 16 июля 1981 года в Енакиево Донецкой области. Янукович-младший был нардепом трех созывов Рады и первым вице-президентом Автомобильной федерации Украины.
    Виктор Янукович-младший
    Виктор Янукович-младший: смерть гонщика-экстремала
    13:56 23.03.2015
    8367Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Сообщения о смерти сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, якобы утонувшего на Байкале, получают подтверждения. Впрочем, в то же время, фальшивкой оказалось видео, якобы зафиксировавшее момент провала.
    Евгений Червоненко об обстоятельствах гибели Виктора Януковича-младшего
    Червоненко: удивляет факт, что Янукович-младший не успел выпрыгнуть 
    13:34 23.03.2015
    106517Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Бывший глава Федерация автомобильного спорта Украины прокомментировал возможную гибель Виктора Януковича-младшего при аварии на озере Байкал.
    Виктор Янукович-младший
    Виктора Януковича-младшего похоронят в Крыму - СМИ
    13:14 23.03.2015
    2601Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    По данным украинских журналистов, похороны младшего сына бывшего президента состоятся в Крыму, куда смогут приехать его родственники и друзья.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    В Кремле не располагают информацией о гибели сына Януковича - Песков
    11:51 23.03.2015
    445Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    "Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет. Мне просто нечего сказать, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал Песков.
    Виктор Янукович-младший
    Тело Януковича-младшего отправили спецрейсом в Крым - СМИ
    11:44 23.03.2015
    2047Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Как отмечается, установлено с "максимальной достоверностью", что погибший 20 марта на Байкале Виктор Давыдов являлся Виктором Януковичем-младшим.
    Виктор Янукович-младший
    Виктор Янукович-младший 
    11:30 23.03.2015
    2308Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    По неподтвержденной официально информации, 20 марта на озере Байкал в России погиб младший сын бывшего президента Виктор Янукович-младший.
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