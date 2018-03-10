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    Комитет спасения Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Петр Порошенко и Александр Турчинов. Архивное фото
    "Комитет спасения Украины" включил Порошенко и Турчинова в "список Грабовского"
    16:32 05.04.2016
    1535Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В "список Грабовского" представители "Комитета спасения Украины" включили президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Василия Грицака, советника министра внутренних дел Антона Геращенко и других.
    Николай Азаров
    Не понятно, за что ГПУ открыла дело на Азарова - эксперт
    20:56 17.08.2015
    635Дело Ефремова. Первый пошел?
    ГПУ возбудила уголовное дело против экс-премьера Николая Азарова. Его обвиняют в призывах к захвату власти. Председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук отметила, что открывая заочно новые дела, ГПУ так и не завершает старые.
    Николай Азаров
    Януковича не позовут в "Комитет спасения Украины" - Азаров
    13:40 03.08.2015
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    Со своей стороны депутат Верховной Рады седьмого созыва Игорь Марков сказал на пресс-конференции, что Янукович виноват в нынешнем кризисе не меньше, чем действующая украинская власть.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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