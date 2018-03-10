В "список Грабовского" представители "Комитета спасения Украины" включили президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Василия Грицака, советника министра внутренних дел Антона Геращенко и других.
ГПУ возбудила уголовное дело против экс-премьера Николая Азарова. Его обвиняют в призывах к захвату власти. Председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук отметила, что открывая заочно новые дела, ГПУ так и не завершает старые.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".