Янукович-младший выехал на тонкий лед ради забавы и селфи - СМИ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Сын беглого экс-президента Украины Виктор Янукович-младший пренебрег правилами безопасности, выехав на лед Байкала ради забавы, пишет "Новая газета".

"Для эффектных снимков на закатном фоне мыса Хобой, живописных отвесных скал — здесь они словно огромный зверь, припавший к озеру. Место, выбранное для селфи, почитается на Байкале издревле, на Хобое медитируют представители различных духовных школ, полно шаманской атрибутики", — пишет обозреватель Алексей Тарасов.

По информации, предоставленной иркутским ГУ МЧС, шестеро туристов 20 марта остановились в гостинице возле Харанцов. В тот же вечер они выехали на лед Малого моря и поехали по в направлении северной оконечности острова.

"По льду там проложена дорога, ею активно пользуются (местные ездят на УАЗах-"буханках" и мотоциклах, дороги в северной половине острова ни зимой, ни летом фактически нет — есть направление). Но никто не суется за мыс Хобой, на лед уже Большого моря", — написал обозреватель.

Янукович-младший этим правилом пренебрег, как и тем, чтобы взять проводника из местных и выехал в Большое море, удалившись от мыса на 200 метров. Глубины здесь примерно от 20 до 50 метров.

Когда машина уходила в воду, Янукович-младший, по данным издания, успел приоткрыть свою дверь, однако авто накренилось на левую, водительскую сторону.

Спасшиеся вызвали МЧС (сигнал принят в 21.30) и быстро ушли от полыньи. В 23.40 их обнаружили: они прошли по льду по направлению к жилью 10 км. Катером на воздушной подушке "Хивус" их увезли в Сахюрту, потом спасатели и сотрудники ГИМС (госинспекции маломерных судов) вернулись к месту ЧП.

Как сообщил директор туркомпании "Абсолютная Сибирь" Алексей Никифоров, с восточной стороны острова, за Узурами, оставалось много участков открытой воды — большие промоины.

"Знающие хотя бы ремнями не пристегиваются, двери приоткрыты (как видим, и это не всегда спасает, и все же). Не имея опыта движения по Байкалу, Янукович-младший мог не заметить трещину. Или, если она небольшая (до 40 см), попытаться ее проскочить на скорости, как порой делают местные", — заявил Никифоров.

Напомним, 22 марта в СМИ появилась информация о гибели Виктора Януковича-младшего. Российские власти сообщили, что погиб гражданин РФ Виктор Давыдов.

24 марта Александр Янукович подтвердил гибель своего младшего брата, и то, что похороны Виктора Януковича-младшего состоялись в Крыму. Его похоронили 23 марта на мемориальном воинском кладбище в Севастополе.

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