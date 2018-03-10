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    Анна Герман (певица)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Поет Анна Герман. Архивное фото
    Восемьдесят лет назад родилась польская эстрадная певица Анна Герман
    01:00 14.02.2016
    912
    Польская эстрадная певица, композитор Анна Герман (Anna German) родилась 14 февраля 1936 года в городе Ургенч (Узбекистан).
    Работа телекомпании. Архивное фото
    Общественное телевидение Украины: идея Яценюка, деньги народные
    15:24 08.11.2014
    1858
    На заседании Кабинета министров Украины 5 ноября премьер-министр анонсировал, что в стране ускорится процесс создания общественного телевидения. Однако в итоге члены правительства так и не утвердили соответствующее постановление.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Нерушимый Блок Порошенко: дети богов, жены героев, братья народа
    14:52 01.10.2014
    6443
    "Результаты выборов-2014 будет сложно отличить от итогов избирательной кампании-2012. Разве только депутатов с донецкой пропиской станет меньше, а остальные...", пишет Александр Матюшенко.
    Съезд Партии регионов. Архивное фото
    Партия регионов потребовала вернуться к диалогу о мире в Донбассе
    11:52 02.07.2014
    520АТО на Юго-Востоке.
    "Партия регионов продолжает настаивать на том, что необходимо вернуться к мирному диалогу на Донбассе. Мир - это первооснова дальнейшего политического процесса, и наша позиция в этом неизменна", - заявила Герман.
    Партия регионов
    Партия регионов требует от Порошенко инициировать переговоры с РФ
    13:31 18.06.2014
    331Отношения Украины и России
    "Мы считаем, что президент Порошенко все-таки должен сесть за стол переговоров с президентом России, и мы выступаем за то, чтобы контроль украино-российской границы осуществлялся совместно", - сказала Герман.
    Заседание Верховной Рады
    Герман: Партия регионов поддержит Климкина на пост главы МИД
    12:33 18.06.2014
    504Кадровые назначения Порошенко
    "Мы будем голосовать за Климкина, мы считаем его большим профессионалом", - сказала Герман в комментарии агентству в среду.
    Петр Порошенко
    Партия регионов: главная задача Порошенко - объединение Украины
    13:03 06.06.2014
    213Инаугурация президента Порошенко
    Партия регионов, ушедшая в оппозицию после смены власти в Украине, считает главной задачей нового президента Петра Порошенко объединение страны и обещает присутствовать на его инаугурации, заявила народный депутат Анна Герман.
    Ситуация в Донецкой области
    Партия регионов против введения военного положения на востоке Украины
    13:26 04.06.2014
    3293Спецоперация на востоке Украины
    Партия регионов выступает против введения военного положения в Донецкой и Луганской областях, из-за этого Украина окончательно потеряет эти регионы, заявила депутат Анна Герман.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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