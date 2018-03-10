На заседании Кабинета министров Украины 5 ноября премьер-министр анонсировал, что в стране ускорится процесс создания общественного телевидения. Однако в итоге члены правительства так и не утвердили соответствующее постановление.
"Партия регионов продолжает настаивать на том, что необходимо вернуться к мирному диалогу на Донбассе. Мир - это первооснова дальнейшего политического процесса, и наша позиция в этом неизменна", - заявила Герман.
"Мы считаем, что президент Порошенко все-таки должен сесть за стол переговоров с президентом России, и мы выступаем за то, чтобы контроль украино-российской границы осуществлялся совместно", - сказала Герман.
Партия регионов, ушедшая в оппозицию после смены власти в Украине, считает главной задачей нового президента Петра Порошенко объединение страны и обещает присутствовать на его инаугурации, заявила народный депутат Анна Герман.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".